Суд оставил за решеткой возможного виновника пожаров в Сосьве

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Силовики задержали подозреваемых виновников пожара Фото:

Суд не стал выпускать из СИЗО специалиста по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа Вячеслава Алексеева, обвиняемого в преступлениях, из-за которых в поселке сгорело около 120 домов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу», — говорится в сообщении пресс-службы. Алексеев пробудет за решеткой до 26 июня, после чего стартует суд.

Алексеева обвиняют в халатности и нарушении пожарной безопасности, за которую он был ответственен. Под стражу он отправлен в конце апреля Серовским городским судом.

Пожар в Сосьве произошел 25 апреля, огнем уничтожило около 120 домов. Следователи выясняют причины пожара и считают, что огонь распространился от горящих опилок.

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Суд не стал выпускать из СИЗО специалиста по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа Вячеслава Алексеева, обвиняемого в преступлениях, из-за которых в поселке сгорело около 120 домов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу», — говорится в сообщении пресс-службы. Алексеев пробудет за решеткой до 26 июня, после чего стартует суд. Алексеева обвиняют в халатности и нарушении пожарной безопасности, за которую он был ответственен. Под стражу он отправлен в конце апреля Серовским городским судом. Пожар в Сосьве произошел 25 апреля, огнем уничтожило около 120 домов. Следователи выясняют причины пожара и считают, что огонь распространился от горящих опилок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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