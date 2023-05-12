Суд оставил за решеткой возможного виновника пожаров в Сосьве

Суд не стал выпускать из СИЗО специалиста по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа Вячеслава Алексеева, обвиняемого в преступлениях, из-за которых в поселке сгорело около 120 домов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу», — говорится в сообщении пресс-службы. Алексеев пробудет за решеткой до 26 июня, после чего стартует суд.
Алексеева обвиняют в халатности и нарушении пожарной безопасности, за которую он был ответственен. Под стражу он отправлен в конце апреля Серовским городским судом.
Пожар в Сосьве произошел 25 апреля, огнем уничтожило около 120 домов. Следователи выясняют причины пожара и считают, что огонь распространился от горящих опилок.
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