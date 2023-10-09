Свердловский губернатор проверит на прочность своего назначенца

Мэром сгоревшей Сосьвы назначен Евгений Преин

10 октября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Евгений Преин оставляет должность управляющего Северным управленческим округом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главой Сосьвинского городского округа (Свердловская область) 10 октября избрали руководителя Северного управленческого округа Евгения Преина. В течение следующих пяти лет ему нужно будет вдыхать новую жизнь в серьезно пострадавшую от пожаров территорию. «В Сосьве выбрали нового главу: им стал теперь уже бывший руководитель Северного округа Евгений Преин. За его кандидатуру проголосовали 14 из 15 депутатов. Против него проголосовала только депутат Светлана Зайцева, которая работает директором местной школы», — сообщил источник URA.RU в региональном правительстве. Выборы главы Сосьвы потребовались из-за того, что проработавший длительное время Геннадий Макаров сложил свои полномочия в связи с разрушительным пожаром. После Макарова обязанности главы исполнял его заместитель Артем Киселев, но 17 июля и он сложил полномочия. До выборов обязанности главы исполнял заворготделом мэрии Сосьвинского округа Юрий Колесниченко. По данным источников URA.RU, свердловский губернатор Евгений Куйвашев сделал ставку на Преина для проверки его управленческих навыков и компетенций, чтобы затем перевести в региональное правительство. Освободившееся кресло руководителя Северного управленческого округа перейдет главе Волчанска Александру Вервейну. Имеются сведения о том, что он продолжит влиять на происходящее в Волчанске через назначение в кресло мэра своего 21-летнего сына Елисея. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главой Сосьвинского городского округа (Свердловская область) 10 октября избрали руководителя Северного управленческого округа Евгения Преина. В течение следующих пяти лет ему нужно будет вдыхать новую жизнь в серьезно пострадавшую от пожаров территорию. «В Сосьве выбрали нового главу: им стал теперь уже бывший руководитель Северного округа Евгений Преин. За его кандидатуру проголосовали 14 из 15 депутатов. Против него проголосовала только депутат Светлана Зайцева, которая работает директором местной школы», — сообщил источник URA.RU в региональном правительстве. Выборы главы Сосьвы потребовались из-за того, что проработавший длительное время Геннадий Макаров сложил свои полномочия в связи с разрушительным пожаром. После Макарова обязанности главы исполнял его заместитель Артем Киселев, но 17 июля и он сложил полномочия. До выборов обязанности главы исполнял заворготделом мэрии Сосьвинского округа Юрий Колесниченко. По данным источников URA.RU, свердловский губернатор Евгений Куйвашев сделал ставку на Преина для проверки его управленческих навыков и компетенций, чтобы затем перевести в региональное правительство. Освободившееся кресло руководителя Северного управленческого округа перейдет главе Волчанска Александру Вервейну. Имеются сведения о том, что он продолжит влиять на происходящее в Волчанске через назначение в кресло мэра своего 21-летнего сына Елисея.