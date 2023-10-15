Власти Тобольска озвучили зарплату нового директора департамента образования

В Тобольске главе департамента образования обещают платить почти 100 000 рублей

16 октября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Кандидаты на должность поборются за зарплату в почти 100 тысяч рублей и премии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Тобольска ищут нового директора городского департамента образования, обещая платить чиновнику до 94,5 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована на федеральном портале «Работа в России». «Требуется директор департамента по образованию администрации Тобольска. Заработная плата — от 58 007 до 94 551 рублей. Размер премии — 1/3 должностного оклада», — говорится в тексте вакансии. За эти деньги чиновник должен будет формировать в городе единую образовательную политику, взаимодействовать с руководителями образовательных организаций, брать их на работу и увольнять, а также выполнять еще ряд функций. У кандидатов обязательно должно быть высшее образование и стаж муниципальной службы от двух лет. Они должны уметь оперативно принимать решения и справляться с конфликтами. Как писало URA.RU, конкурс на место главы департамента ранее анонсировал мэр Тобольска Максим Афанасьев, после увольнения с этой должности Натальи Белышевой, произошедшем в августе. По словам главы администрации, новый директор должен иметь творческий подход к работе.

Власти Тобольска ищут нового директора городского департамента образования, обещая платить чиновнику до 94,5 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована на федеральном портале «Работа в России». «Требуется директор департамента по образованию администрации Тобольска. Заработная плата — от 58 007 до 94 551 рублей. Размер премии — 1/3 должностного оклада», — говорится в тексте вакансии. За эти деньги чиновник должен будет формировать в городе единую образовательную политику, взаимодействовать с руководителями образовательных организаций, брать их на работу и увольнять, а также выполнять еще ряд функций. У кандидатов обязательно должно быть высшее образование и стаж муниципальной службы от двух лет. Они должны уметь оперативно принимать решения и справляться с конфликтами. Как писало URA.RU, конкурс на место главы департамента ранее анонсировал мэр Тобольска Максим Афанасьев, после увольнения с этой должности Натальи Белышевой, произошедшем в августе. По словам главы администрации, новый директор должен иметь творческий подход к работе.