15 октября 2023
14 октября 2023

Власти Тобольска озвучили зарплату нового директора департамента образования

В Тобольске главе департамента образования обещают платить почти 100 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидаты на должность поборются за зарплату в почти 100 тысяч рублей и премии Фото:

Власти Тобольска ищут нового директора городского департамента образования, обещая платить чиновнику до 94,5 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована на федеральном портале «Работа в России».

«Требуется директор департамента по образованию администрации Тобольска. Заработная плата — от 58 007 до 94 551 рублей. Размер премии — 1/3 должностного оклада», — говорится в тексте вакансии.

За эти деньги чиновник должен будет формировать в городе единую образовательную политику, взаимодействовать с руководителями образовательных организаций, брать их на работу и увольнять, а также выполнять еще ряд функций. У кандидатов обязательно должно быть высшее образование и стаж муниципальной службы от двух лет. Они должны уметь оперативно принимать решения и справляться с конфликтами.

Как писало URA.RU, конкурс на место главы департамента ранее анонсировал мэр Тобольска Максим Афанасьев, после увольнения с этой должности Натальи Белышевой, произошедшем в августе. По словам главы администрации, новый директор должен иметь творческий подход к работе.

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Власти Тобольска ищут нового директора городского департамента образования, обещая платить чиновнику до 94,5 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована на федеральном портале «Работа в России». «Требуется директор департамента по образованию администрации Тобольска. Заработная плата — от 58 007 до 94 551 рублей. Размер премии — 1/3 должностного оклада», — говорится в тексте вакансии. За эти деньги чиновник должен будет формировать в городе единую образовательную политику, взаимодействовать с руководителями образовательных организаций, брать их на работу и увольнять, а также выполнять еще ряд функций. У кандидатов обязательно должно быть высшее образование и стаж муниципальной службы от двух лет. Они должны уметь оперативно принимать решения и справляться с конфликтами. Как писало URA.RU, конкурс на место главы департамента ранее анонсировал мэр Тобольска Максим Афанасьев, после увольнения с этой должности Натальи Белышевой, произошедшем в августе. По словам главы администрации, новый директор должен иметь творческий подход к работе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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