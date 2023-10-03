В тобольский департамент ищут директора с творческой жилкой

В Тобольске пройдет конкурс на должность директора департамента образования

04 октября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Тобольский мэр Максим Афанасьев предложил побороться за должность директора департамента руководителям всех городских школ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нового директора департамента образования Тобольска выберут в формате конкурса. Об этом заявил в своем telegram-канале глава города Максим Афанасьев. «Принял решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора департамента по образованию. В нем примут участие директора всех школ города, без исключения», — пояснил Афанасьев в сообщении. О проведении конкурса Афанасьев уже объявил на первом заседании совета школьных директоров. Предполагается, что участники конкурса подготовят доклады о своем видении системы образования. «Творческий подход приветствуется, и для меня нет другого способа выбрать нового директора», — добавил Афанасьев.

Нового директора департамента образования Тобольска выберут в формате конкурса. Об этом заявил в своем telegram-канале глава города Максим Афанасьев. «Принял решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора департамента по образованию. В нем примут участие директора всех школ города, без исключения», — пояснил Афанасьев в сообщении. О проведении конкурса Афанасьев уже объявил на первом заседании совета школьных директоров. Предполагается, что участники конкурса подготовят доклады о своем видении системы образования. «Творческий подход приветствуется, и для меня нет другого способа выбрать нового директора», — добавил Афанасьев.