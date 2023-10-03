03 октября 2023

В тобольский департамент ищут директора с творческой жилкой

В Тобольске пройдет конкурс на должность директора департамента образования
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, афанасьев максим, мэр тобольска
Тобольский мэр Максим Афанасьев предложил побороться за должность директора департамента руководителям всех городских школ Фото:

Нового директора департамента образования Тобольска выберут в формате конкурса. Об этом заявил в своем telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

«Принял решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора департамента по образованию. В нем примут участие директора всех школ города, без исключения», — пояснил Афанасьев в сообщении.

О проведении конкурса Афанасьев уже объявил на первом заседании совета школьных директоров. Предполагается, что участники конкурса подготовят доклады о своем видении системы образования. «Творческий подход приветствуется, и для меня нет другого способа выбрать нового директора», — добавил Афанасьев.

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Нового директора департамента образования Тобольска выберут в формате конкурса. Об этом заявил в своем telegram-канале глава города Максим Афанасьев. «Принял решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора департамента по образованию. В нем примут участие директора всех школ города, без исключения», — пояснил Афанасьев в сообщении. О проведении конкурса Афанасьев уже объявил на первом заседании совета школьных директоров. Предполагается, что участники конкурса подготовят доклады о своем видении системы образования. «Творческий подход приветствуется, и для меня нет другого способа выбрать нового директора», — добавил Афанасьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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