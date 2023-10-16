Экс-адвоката Марка Фейгина* разыскивают из-за распространения фейков о ВС РФ 16 октября 2023 в 13:41 Размер текста - 17 + Марка Фейгина (иноагент) объявили в розыск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывшего адвоката Марка Фейгина (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в розыск за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Фейгина объявили в розыск в России за распространение фейков о ВС РФ», — передает РИА Новости информацию источника. Отмечается, что Фейгин в мае посещал линию боевого соприкосновения со стороны Вооруженных сил Украины. Кроме этого Фейгин публиковал посты, в которых рассказывал о деятельности Легион «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Организация известна тем, что занималась операциями по проникновению диверсантов в Брянскую область. К тому же Фейгин посещал «Съезд народных депутатов», который признан нежелательным на территории России. Фейгин лишился статуса адвоката весной 2018 года. Это произошло из-за его постов в адрес украинского блогера Анатолия Шария, пишет телеканал 360. Сейчас Фейгин живет на Украине и публикует видео на своем youtube-канале. *Признан Минюстом РФ иноагентом Бывшего адвоката Марка Фейгина (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в розыск за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Фейгина объявили в розыск в России за распространение фейков о ВС РФ», — передает РИА Новости информацию источника. Отмечается, что Фейгин в мае посещал линию боевого соприкосновения со стороны Вооруженных сил Украины. Кроме этого Фейгин публиковал посты, в которых рассказывал о деятельности Легион «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Организация известна тем, что занималась операциями по проникновению диверсантов в Брянскую область. К тому же Фейгин посещал «Съезд народных депутатов», который признан нежелательным на территории России. Фейгин лишился статуса адвоката весной 2018 года. Это произошло из-за его постов в адрес украинского блогера Анатолия Шария, пишет телеканал 360. Сейчас Фейгин живет на Украине и публикует видео на своем youtube-канале. *Признан Минюстом РФ иноагентом {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям