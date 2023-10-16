Экс-адвоката Марка Фейгина* разыскивают из-за распространения фейков о ВС РФ

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, адвокат, сторона защиты
Марка Фейгина (иноагент) объявили в розыск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывшего адвоката Марка Фейгина (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в розыск за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Фейгина объявили в розыск в России за распространение фейков о ВС РФ», — передает РИА Новости информацию источника. Отмечается, что Фейгин в мае посещал линию боевого соприкосновения со стороны Вооруженных сил Украины.

Кроме этого Фейгин публиковал посты, в которых рассказывал о деятельности Легион «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Организация известна тем, что занималась операциями по проникновению диверсантов в Брянскую область. К тому же Фейгин посещал «Съезд народных депутатов», который признан нежелательным на территории России.

Фейгин лишился статуса адвоката весной 2018 года. Это произошло из-за его постов в адрес украинского блогера Анатолия Шария, пишет телеканал 360. Сейчас Фейгин живет на Украине и публикует видео на своем youtube-канале.

*Признан Минюстом РФ иноагентом

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Бывшего адвоката Марка Фейгина (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в розыск за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Фейгина объявили в розыск в России за распространение фейков о ВС РФ», — передает РИА Новости информацию источника. Отмечается, что Фейгин в мае посещал линию боевого соприкосновения со стороны Вооруженных сил Украины. Кроме этого Фейгин публиковал посты, в которых рассказывал о деятельности Легион «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Организация известна тем, что занималась операциями по проникновению диверсантов в Брянскую область. К тому же Фейгин посещал «Съезд народных депутатов», который признан нежелательным на территории России. Фейгин лишился статуса адвоката весной 2018 года. Это произошло из-за его постов в адрес украинского блогера Анатолия Шария, пишет телеканал 360. Сейчас Фейгин живет на Украине и публикует видео на своем youtube-канале. *Признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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