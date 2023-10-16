Экс-адвоката Марка Фейгина* разыскивают из-за распространения фейков о ВС РФ

Бывшего адвоката Марка Фейгина (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в розыск за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«Фейгина объявили в розыск в России за распространение фейков о ВС РФ», — передает РИА Новости информацию источника. Отмечается, что Фейгин в мае посещал линию боевого соприкосновения со стороны Вооруженных сил Украины.
Кроме этого Фейгин публиковал посты, в которых рассказывал о деятельности Легион «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Организация известна тем, что занималась операциями по проникновению диверсантов в Брянскую область. К тому же Фейгин посещал «Съезд народных депутатов», который признан нежелательным на территории России.
Фейгин лишился статуса адвоката весной 2018 года. Это произошло из-за его постов в адрес украинского блогера Анатолия Шария, пишет телеканал 360. Сейчас Фейгин живет на Украине и публикует видео на своем youtube-канале.
*Признан Минюстом РФ иноагентом
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