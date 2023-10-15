15 октября 2023
14 октября 2023

Политик из Госдумы Ильтяков опубликовал ролик о работе курганского губернатора. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение удостоверения депутату областной думы Ильтякову Александру. Курган , ильтяков александр
Ильтяков опубликовал видео с мнением курганцев о работе губернатора Фото:

Депутат Государственной думы Александр Ильтяков опубликовал ролик, в котором курганцы высказали свое мнение по поводу работы губернатора Вадима Шумкова. Сам ролик политик выложил в своем личном telegram-канал.

«Курганская область за последние несколько лет активно развивается. Что об этом говорят зауральцы, смотрите в видео», — указано в посте канала «Александр Ильтяков». В самом ролике приняли участие местные студенты и жители. Они отмечали, что в регионе началось улучшение состояния дорог. Также, по мнению жителей, в Курганской области строятся сады и школы, а также наводится порядок в парках.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Шумков похвастался успехами, которые удалось достичь в регионе. Глава области заявил, что в 2022 году региону удалось занять первое место по индексу сельскохозяйственного производства.

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Депутат Государственной думы Александр Ильтяков опубликовал ролик, в котором курганцы высказали свое мнение по поводу работы губернатора Вадима Шумкова. Сам ролик политик выложил в своем личном telegram-канал. «Курганская область за последние несколько лет активно развивается. Что об этом говорят зауральцы, смотрите в видео», — указано в посте канала «Александр Ильтяков». В самом ролике приняли участие местные студенты и жители. Они отмечали, что в регионе началось улучшение состояния дорог. Также, по мнению жителей, в Курганской области строятся сады и школы, а также наводится порядок в парках. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Шумков похвастался успехами, которые удалось достичь в регионе. Глава области заявил, что в 2022 году региону удалось занять первое место по индексу сельскохозяйственного производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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