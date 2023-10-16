Марочко: ВСУ перестали использовать западную технику

17 октября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

ВСУ жалеют западную военную технику, считает Андрей Марочко Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже длительное время не используют западную технику в зоне спецоперации, так как боятся ее потерять при столкновении с российской армией. Об этом URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Сейчас нужно отметить, что украинским боевикам совсем осталось мало времени. Уже портятся погодные условия. Есть понижение температуры, слякоть. То есть бронетехнику они использовать вряд ли смогут, особенно тяжелую НАТОвскую. Но, по сути, они так и уже длительное время не использовали западные машины, поскольку жалеют технику больше, нежели подчиненный личный состав», — сказал Андрей Марочко. Также собеседник агентства заявил, что на фронт стали попадать украинцы, которые покинули страну после начала спецоперации. «Сейчас военкомы очень активно работают на пополнение мобпотенциала украинских войск. Уже вывозятся люди, которые бежали из страны. Уже ограниченно пригодные поступают на фронт. Пока рассчитывать на то, что у них исчерпается людской резерв, не приходится. Хотя, если будут нерегулярные поставки со стороны Запада боеприпасов, это весьма плачевно скажется для украинских войск», — заключил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке. Ранее Андрей Марочко сообщил, что ВСУ используют для отражения атак на купянском направлении технику более чем полувековой давности. Он уточнил, что речь идет о танке Т-55, который выпускался в СССР в 1959—1965 годах. При этом США пообещали согласовать с Конгрессом помощь Украине и Израилю на сумму свыше 2 млрд долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже длительное время не используют западную технику в зоне спецоперации, так как боятся ее потерять при столкновении с российской армией. Об этом URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Сейчас нужно отметить, что украинским боевикам совсем осталось мало времени. Уже портятся погодные условия. Есть понижение температуры, слякоть. То есть бронетехнику они использовать вряд ли смогут, особенно тяжелую НАТОвскую. Но, по сути, они так и уже длительное время не использовали западные машины, поскольку жалеют технику больше, нежели подчиненный личный состав», — сказал Андрей Марочко. Также собеседник агентства заявил, что на фронт стали попадать украинцы, которые покинули страну после начала спецоперации. «Сейчас военкомы очень активно работают на пополнение мобпотенциала украинских войск. Уже вывозятся люди, которые бежали из страны. Уже ограниченно пригодные поступают на фронт. Пока рассчитывать на то, что у них исчерпается людской резерв, не приходится. Хотя, если будут нерегулярные поставки со стороны Запада боеприпасов, это весьма плачевно скажется для украинских войск», — заключил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке. Ранее Андрей Марочко сообщил, что ВСУ используют для отражения атак на купянском направлении технику более чем полувековой давности. Он уточнил, что речь идет о танке Т-55, который выпускался в СССР в 1959—1965 годах. При этом США пообещали согласовать с Конгрессом помощь Украине и Израилю на сумму свыше 2 млрд долларов.