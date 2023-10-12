12 октября 2023

Арестованному правозащитнику из Екатеринбурга вызвали медиков в изолятор

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
В ИВС у Алексея Соколова поднялось давление Фото:

Екатеринбургскому правозащитнику Алексею Соколову, арестованному за демонстрацию символики экстремистской организации на сайте «Правозащитники Урала», стало плохо в изоляторе временного содержания (ИВС), из-за чего мужчине вызвали скорую помощь. Об этом URA.RU рассказали его родственники.

«Сегодня [12 октября] провели свидание. Все нормально, держится молодцом, но утром вызывали скорую — поднялось давление в духоте, так как камеры находятся в подвальном помещении», — рассказал корреспонденту агентства родственник Алексея Соколова.

По словам собеседника, адвокат правозащитника Роман Качанов планирует ездить к нему каждый день. «Все под контролем», — отметил он.

Проверку в отношении Соколова начали из-за отсутствия маркировки иноагентов в публикациях на сайте «Правозащитники Урала». Несмотря на это, поводом для составления протокола послужило размещение на сайте гиперссылки на страницу организации в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Еще 11 октября в Ленинском райсуде Алексею Соколову назначили арест на пять суток.

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Екатеринбургскому правозащитнику Алексею Соколову, арестованному за демонстрацию символики экстремистской организации на сайте «Правозащитники Урала», стало плохо в изоляторе временного содержания (ИВС), из-за чего мужчине вызвали скорую помощь. Об этом URA.RU рассказали его родственники. «Сегодня [12 октября] провели свидание. Все нормально, держится молодцом, но утром вызывали скорую — поднялось давление в духоте, так как камеры находятся в подвальном помещении», — рассказал корреспонденту агентства родственник Алексея Соколова. По словам собеседника, адвокат правозащитника Роман Качанов планирует ездить к нему каждый день. «Все под контролем», — отметил он. Проверку в отношении Соколова начали из-за отсутствия маркировки иноагентов в публикациях на сайте «Правозащитники Урала». Несмотря на это, поводом для составления протокола послужило размещение на сайте гиперссылки на страницу организации в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Еще 11 октября в Ленинском райсуде Алексею Соколову назначили арест на пять суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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