Арестованному правозащитнику из Екатеринбурга вызвали медиков в изолятор

13 октября 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

В ИВС у Алексея Соколова поднялось давление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургскому правозащитнику Алексею Соколову, арестованному за демонстрацию символики экстремистской организации на сайте «Правозащитники Урала», стало плохо в изоляторе временного содержания (ИВС), из-за чего мужчине вызвали скорую помощь. Об этом URA.RU рассказали его родственники. «Сегодня [12 октября] провели свидание. Все нормально, держится молодцом, но утром вызывали скорую — поднялось давление в духоте, так как камеры находятся в подвальном помещении», — рассказал корреспонденту агентства родственник Алексея Соколова. По словам собеседника, адвокат правозащитника Роман Качанов планирует ездить к нему каждый день. «Все под контролем», — отметил он. Проверку в отношении Соколова начали из-за отсутствия маркировки иноагентов в публикациях на сайте «Правозащитники Урала». Несмотря на это, поводом для составления протокола послужило размещение на сайте гиперссылки на страницу организации в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Еще 11 октября в Ленинском райсуде Алексею Соколову назначили арест на пять суток.

Екатеринбургскому правозащитнику Алексею Соколову, арестованному за демонстрацию символики экстремистской организации на сайте «Правозащитники Урала», стало плохо в изоляторе временного содержания (ИВС), из-за чего мужчине вызвали скорую помощь. Об этом URA.RU рассказали его родственники. «Сегодня [12 октября] провели свидание. Все нормально, держится молодцом, но утром вызывали скорую — поднялось давление в духоте, так как камеры находятся в подвальном помещении», — рассказал корреспонденту агентства родственник Алексея Соколова. По словам собеседника, адвокат правозащитника Роман Качанов планирует ездить к нему каждый день. «Все под контролем», — отметил он. Проверку в отношении Соколова начали из-за отсутствия маркировки иноагентов в публикациях на сайте «Правозащитники Урала». Несмотря на это, поводом для составления протокола послужило размещение на сайте гиперссылки на страницу организации в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Еще 11 октября в Ленинском райсуде Алексею Соколову назначили арест на пять суток.