Пермякам объяснили, стоит ли сейчас покупать квартиру

Пермский аналитик Скоробогач: цены на квартиры требуют отбора предложений

По мнению аналитика цены на вторичном рынке могут пойти вниз, а на первичном — вверх Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Консультанты по недвижимости рекомендуют покупать квартиру тогда, когда в ней есть необходимость. Не стоит откладывать решение жилищного вопроса, если потребность в переезде есть сейчас. Одна из причин — рост цен. За сентябрь средняя цена жилья на вторичном рынке в Перми выросла на 1,8%, а на первичном — на 5%, рассказал URA.RU аналитик-консультант по недвижимости, директор ООО «АЦ КД-консалтинг» Алексей Скоробогач.

«Если речь идет о квартире как о жилье, ее нужно покупать тогда, когда есть потребность в улучшении жилищных условий. Мы видим, что на первичном рынке увеличился спрос из-за двукратного повышения ключевой ставки и ужесточения требований к ипотечным заемщикам. А вслед за ним — цены на недвижимость», — рассказал Алексей Скоробогач корреспонденту агентства.

Что же касается вторичного рынка недвижимости, то здесь прогнозируют снижение спроса в октябре и ноябре 2023 года. Это связывают с повышением ипотечных ставок и предъявлением более жестких требований к кредитованию физлиц. Возможно, цены снизятся вслед за спросом, но участникам рынка придется привыкнуть к новым условиям, отметил аналитик-консультант. Также он уточнил, что если речь идет об инвестиционной покупке квартиры, текущие рыночные цены требуют тщательного отбора предложений, чтобы получить прирост цены квартиры в будущем.

Такой же точки зрения придерживается директор пермского агентства недвижимости «Самолет Плюс» Полина Лоскутова. По ее мнению, самое благоприятное время для решения жилищного вопроса — здесь и сейчас. «Сложно прогнозировать сто процентную выгоду, сложно просчитать на сто шагов вперед. Всегда нужно опираться на потребности в улучшении условий, в сохранении финансов, на здравый смысл. Недвижимость — социально значимая сфера, люди всегда будут переезжать, будут разменивать, обменивать и просто продавать жилье», — отмечает Полина Лоскутова.

Ранее URA.RU рассказали, в каком районе Перми выгоднее покупать квартиры в новостройках. А также где дешевле жилье на вторичном рынке.