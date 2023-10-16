Глюк`oZa отметит юбилей творческой карьеры в Екатеринбурге

16 октября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Глюк`oZa приезжала в июне в Екатеринбург на День молодежи Фото: Илья Московец © URA.RU Певица Глюк`oZa (Наташа Ионова) отметит 20-летие музыкальной карьеры вместе с фанатами в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «Сейчас Глюк`oZa достигла такого статуса, что любой ее новый сингл автоматически становится заметным и обсуждаемым событием в музыкальной жизни России, будь то озорная „Давай женицца“, уморительная „Спам“ или мотивирующая „Антистресс“. По настоящему интригующим получился дуэт Глюк`oZa „Взлом“ с молодым исполнителем ToxiS, спродюсированный Slava Marlow. Эти и многие другие композиции ожидаются на юбилейном концерте „20 лет на сцене!“ в Екатеринбурге», — пояснили представители певицы. Фанаты смогут услышать популярные хиты «Швайне», «Карине» и «Снег идет», а также современные композиции. Последний раз Глюк`oZa приезжала в Екатеринбург с бесплатным концертом на День молодежи. Как утверждал источник в муниципальной власти, праздник молодых рисковал остаться без звезды — из-за того, что город (планово) остался без гранта от Росмолодежи. Спасли мероприятие в последний момент, найдя спонсора, который оплатил концерт Глюк’oZа.

Певица Глюк`oZa (Наташа Ионова) отметит 20-летие музыкальной карьеры вместе с фанатами в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «Сейчас Глюк`oZa достигла такого статуса, что любой ее новый сингл автоматически становится заметным и обсуждаемым событием в музыкальной жизни России, будь то озорная „Давай женицца“, уморительная „Спам“ или мотивирующая „Антистресс“. По настоящему интригующим получился дуэт Глюк`oZa „Взлом“ с молодым исполнителем ToxiS, спродюсированный Slava Marlow. Эти и многие другие композиции ожидаются на юбилейном концерте „20 лет на сцене!“ в Екатеринбурге», — пояснили представители певицы. Фанаты смогут услышать популярные хиты «Швайне», «Карине» и «Снег идет», а также современные композиции. Последний раз Глюк`oZa приезжала в Екатеринбург с бесплатным концертом на День молодежи. Как утверждал источник в муниципальной власти, праздник молодых рисковал остаться без звезды — из-за того, что город (планово) остался без гранта от Росмолодежи. Спасли мероприятие в последний момент, найдя спонсора, который оплатил концерт Глюк’oZа.