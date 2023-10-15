15 октября 2023

Московские военкоматы вербуют тюменцев для службы в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Военнослужащим обещают дополнительные льготы и повышенные зарплаты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные комиссариаты Москвы набирают военнослужащих по контракту среди Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Объявления о наборе добровольцев также появились в тюменских пабликах соцсети «ВКонтакте».

«Жителям Тюменской области предлагают подписать контракт именно в Москве. При оформлении через столичные военкоматы обещают военнослужащим льготы и дополнительные выплаты», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В одном из объявлений, опубликованных в паблике «Ишим пере Посдлушано» соцсети «ВКонтакте», указано, что военнослужащие, подписавшие контракт в Москве, могут рассчитывать на зарплату от 329 тыс. рублей в месяц. «Набор военнослужащих по контракту. Высокая оплата. Полное обеспечение. Обучение оплачивается, официальное трудоустройство. Оформление через военкомат Москвы — для получения дополнительных столичных выплат. Доход за первый месяц с обучением — 560 тыс. руб. Ежемесячные выплаты — от 329 тыс. руб.», — указано в публикации, размещенной в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте».

Военнослужащим, подписавшим контракт на территории Тюменской области, готовы платить от 204 тыс. рублей ежемесячно. При этом, на службу также берут иностранцев и женщин в возрасте 18 до 50 лет.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

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Военные комиссариаты Москвы набирают военнослужащих по контракту среди Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Объявления о наборе добровольцев также появились в тюменских пабликах соцсети «ВКонтакте». «Жителям Тюменской области предлагают подписать контракт именно в Москве. При оформлении через столичные военкоматы обещают военнослужащим льготы и дополнительные выплаты», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В одном из объявлений, опубликованных в паблике «Ишим пере Посдлушано» соцсети «ВКонтакте», указано, что военнослужащие, подписавшие контракт в Москве, могут рассчитывать на зарплату от 329 тыс. рублей в месяц. «Набор военнослужащих по контракту. Высокая оплата. Полное обеспечение. Обучение оплачивается, официальное трудоустройство. Оформление через военкомат Москвы — для получения дополнительных столичных выплат. Доход за первый месяц с обучением — 560 тыс. руб. Ежемесячные выплаты — от 329 тыс. руб.», — указано в публикации, размещенной в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». Военнослужащим, подписавшим контракт на территории Тюменской области, готовы платить от 204 тыс. рублей ежемесячно. При этом, на службу также берут иностранцев и женщин в возрасте 18 до 50 лет. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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