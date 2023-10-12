В Тюмени для службы в армии набирают женщин и иностранцев

Подписать контракт могут женщины в возрасте до 50 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жительницы Тюмени в возрасте от 18 до 50 лет могут подписать контракт на службу в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там добавили, что в российскую армию также могут вступить граждане иностранных государств.

«Пойти на военную службу по контракту может любой житель региона до 60 лет. По отдельным военно-учетным специальностям (водители, механики-водители) — до 65 лет. Женщин принимают от 18 до 50 лет. Приоритетом будет наличие медицинского образования», — указано в сообщении Инфоцентра.

Заключить контракт с Минобороны РФ также могут иностранцы. «Поступить на военную службу по контракту также могут граждане дружественных иностранных государств. Для этого им необходимо сразу обратиться в пункт отбора в Тюмени», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

При службе на территории России контрактником обещают платить до 40 тыс. рублей ежемесячно. У военных, которые попадут в зону проведения специальной военной операции, оклады значительно выше: от 204 тыс. рублей в месяц (при выполнении боевых задач), плюс — дополнительные выплаты за подбитую технику и активные наступательные действия. Всем военнослужащим по контракту из Тюменской области единовременно выплатят по 295 тыс. рублей.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.