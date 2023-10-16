Бойцы ЧВК «Вагнер» сняли ролик с призывом к пермякам идти на службу в армию. Видео

16 октября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Видеоролик, в котором пропагандируется служба в армии, размещен в telegram-канале «Прикамские витязи» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сети появились кадры, на которых рассказывается о судьбе «самого обычного» пермяка, сделавшего выбор в пользу службы в армии. Видео, снятое в Перми сопровождается закадровым текстом. В нем говорится, что в жизни каждого мужчины рано или поздно возникает вопрос: кто он, зачем, и ради чего живет? Кадры размещены в telegram-канале «Прикамские витязи», который связан с бойцами частной военной компании в Перми. «В жизни каждого мужчины возникает момент, когда стоит задать себе вопрос: кто я, зачем, и ради чего живу? Я-самый обычный парень. Получил хорошее образование и теперь работаю на должности управляющего в одной солидной фирме. В целом, у меня есть все для размереной и комфортной жизни: работа, солидный автомобиль любимая женщина. У меня есть все, кроме спокойствия Я не могу оставаться в стороне, когда нашим нужна помощь. Я сделал свой выбор, а ты?», — говорит от лица героя видео закадровый голос. В ролике также показан импровизированный блиндаж, в котором сделавший выбор в пользу армии молодой человек оказывает помощь «раненому» бойцу. В конце авторы видео разместили номер телефона для связи, по которому можно узнать подробности о поступлении на контрактную службу. Сейчас власти в Пермском крае ищут дополнительные способы набора желающих поступить на контрактную службу. Совещания по этому вопросу проводятся в администрации главы региона «буквально каждый день», рассказывал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Для набора контрактников в Перми работают мобильные пункты. В Краснокамске служить по контракту агитировали во время встречи священнослужителя с верующими в одной из мечетей города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сети появились кадры, на которых рассказывается о судьбе «самого обычного» пермяка, сделавшего выбор в пользу службы в армии. Видео, снятое в Перми сопровождается закадровым текстом. В нем говорится, что в жизни каждого мужчины рано или поздно возникает вопрос: кто он, зачем, и ради чего живет? Кадры размещены в telegram-канале «Прикамские витязи», который связан с бойцами частной военной компании в Перми. «В жизни каждого мужчины возникает момент, когда стоит задать себе вопрос: кто я, зачем, и ради чего живу? Я-самый обычный парень. Получил хорошее образование и теперь работаю на должности управляющего в одной солидной фирме. В целом, у меня есть все для размереной и комфортной жизни: работа, солидный автомобиль любимая женщина. У меня есть все, кроме спокойствия Я не могу оставаться в стороне, когда нашим нужна помощь. Я сделал свой выбор, а ты?», — говорит от лица героя видео закадровый голос. В ролике также показан импровизированный блиндаж, в котором сделавший выбор в пользу армии молодой человек оказывает помощь «раненому» бойцу. В конце авторы видео разместили номер телефона для связи, по которому можно узнать подробности о поступлении на контрактную службу. Сейчас власти в Пермском крае ищут дополнительные способы набора желающих поступить на контрактную службу. Совещания по этому вопросу проводятся в администрации главы региона «буквально каждый день», рассказывал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Для набора контрактников в Перми работают мобильные пункты. В Краснокамске служить по контракту агитировали во время встречи священнослужителя с верующими в одной из мечетей города.