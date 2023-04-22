В Перми на набережной Камы открыли мобильный пункт набора контрактников

23 апреля 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

В регионе к активной работе по набору контрактников приступили в марте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми на камской набережной в Перми открылся мобильный пункт отбора кандидатов для прохождения военной службы по контракту. Его сотрудники поясняются, что в дальнейшем пункт будет работать в разных городах региона. «Начал свою работу мобильный пункт отбора контрактников на пермской набережной. У пункта график расписан очень плотно. На следующей неделе в планах посетить Александровск, Кизел, Губаху, Горнозаводск и Чусовой», — передает сетевое издание «Вести-Пермь». В России этой весной должны развернуть масштабную информационную кампанию по набору в армию. Ранее в регионе приступили к формированию батальонов из контрактников. Тематические видеоролики стали распространять в соцсетях. В Пермском крае на контрактную службу набирают граждан в возрасте от 18 до 65 лет.

В Перми на камской набережной в Перми открылся мобильный пункт отбора кандидатов для прохождения военной службы по контракту. Его сотрудники поясняются, что в дальнейшем пункт будет работать в разных городах региона. «Начал свою работу мобильный пункт отбора контрактников на пермской набережной. У пункта график расписан очень плотно. На следующей неделе в планах посетить Александровск, Кизел, Губаху, Горнозаводск и Чусовой», — передает сетевое издание «Вести-Пермь». В России этой весной должны развернуть масштабную информационную кампанию по набору в армию. Ранее в регионе приступили к формированию батальонов из контрактников. Тематические видеоролики стали распространять в соцсетях. В Пермском крае на контрактную службу набирают граждан в возрасте от 18 до 65 лет.