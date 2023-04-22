22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Перми на набережной Камы открыли мобильный пункт набора контрактников

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В регионе к активной работе по набору контрактников приступили в марте Фото:

В Перми на камской набережной в Перми открылся мобильный пункт отбора кандидатов для прохождения военной службы по контракту. Его сотрудники поясняются, что в дальнейшем пункт будет работать в разных городах региона.

«Начал свою работу мобильный пункт отбора контрактников на пермской набережной. У пункта график расписан очень плотно. На следующей неделе в планах посетить Александровск, Кизел, Губаху, Горнозаводск и Чусовой», — передает сетевое издание «Вести-Пермь».

В России этой весной должны развернуть масштабную информационную кампанию по набору в армию. Ранее в регионе приступили к формированию батальонов из контрактников. Тематические видеоролики стали распространять в соцсетях. В Пермском крае на контрактную службу набирают граждан в возрасте от 18 до 65 лет.

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В Перми на камской набережной в Перми открылся мобильный пункт отбора кандидатов для прохождения военной службы по контракту. Его сотрудники поясняются, что в дальнейшем пункт будет работать в разных городах региона. «Начал свою работу мобильный пункт отбора контрактников на пермской набережной. У пункта график расписан очень плотно. На следующей неделе в планах посетить Александровск, Кизел, Губаху, Горнозаводск и Чусовой», — передает сетевое издание «Вести-Пермь». В России этой весной должны развернуть масштабную информационную кампанию по набору в армию. Ранее в регионе приступили к формированию батальонов из контрактников. Тематические видеоролики стали распространять в соцсетях. В Пермском крае на контрактную службу набирают граждан в возрасте от 18 до 65 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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