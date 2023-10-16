В Кургане по поручению Путина открыли выставку, посвященную СВО. Фото

16 октября 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

На выставке представлено около 130 предметов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курганском областном краеведческом музее 16 октября открылась первая региональная выставка «Специальная военная операция. Время героев». Ее организовали по поручению президента РФ Владимира Путина. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Выставка организована согласно поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина об открытии в регионах страны экспозиций, посвященных специальной военной операции. Выставка — это возможность увидеть предметы, которые недавно были в руках бойцов в зоне СВО. Всего представлено около 130 предметов и более 40 фотографий, которые раскрывают историю специальной военной операции и подвиги наших бойцов», — указано в сообщении Замгубернатора Наталья Кирилова на открытии заявила, что эта выставка важна, так как «помогают формировать мировоззрение и гражданскую позицию у молодого поколения». Выставку помогли организовать сотрудники Курганского областного музейного объединения, участники спецоперации и их родственники, представители Курганского областного военного комиссариата, фонда «Защитники Отечества» и общественных организаций. Спецоперация проходит с 24 февраля 2022 года. Основаниями для ее начала является защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. На открытие выставки пришли десятки человек Фото: сайт правительства Курганской области https://kurganobl.ru/content/v-kurganskom-oblastnom-kraevedcheskom-muzee-otkrylas-pervaya-regionalnaya-vystavka Гостям мероприятия рассказали об участниках спецоперации Фото: сайт правительства Курганской области https://kurganobl.ru/content/v-kurganskom-oblastnom-kraevedcheskom-muzee-otkrylas-pervaya-regionalnaya-vystavka Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганском областном краеведческом музее 16 октября открылась первая региональная выставка «Специальная военная операция. Время героев». Ее организовали по поручению президента РФ Владимира Путина. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Выставка организована согласно поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина об открытии в регионах страны экспозиций, посвященных специальной военной операции. Выставка — это возможность увидеть предметы, которые недавно были в руках бойцов в зоне СВО. Всего представлено около 130 предметов и более 40 фотографий, которые раскрывают историю специальной военной операции и подвиги наших бойцов», — указано в сообщении Замгубернатора Наталья Кирилова на открытии заявила, что эта выставка важна, так как «помогают формировать мировоззрение и гражданскую позицию у молодого поколения». Выставку помогли организовать сотрудники Курганского областного музейного объединения, участники спецоперации и их родственники, представители Курганского областного военного комиссариата, фонда «Защитники Отечества» и общественных организаций. Спецоперация проходит с 24 февраля 2022 года. Основаниями для ее начала является защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.