Путин поддержал создание палестинского государства

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин выступает за создание палестинского государства, заявил Юрий Ушаков Фото:
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Президент России Владимир Путин выступил за возобновление политического процесса с целью создания палестинского государства. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на специальном брифинге.

«Владимиром Путиным была вновь обозначена принципиальная позиция в пользу создания независимого палестинского государства», — передает слова Ушакова РИА Новости. Он добавил, что такое государственное образование могло бы существовать в мире и безопасности рядом с Израилем.

В связи с недавними напряженными событиями на Ближнем Востоке, Путин выразил мнение, что причиной эскалации конфликта является затягивание ближневосточного урегулирования. Он подчеркнул необходимость долгосрочного и справедливого решения палестинской проблемы на основе международного права.

Владимир Путин уже заявлял о поддержке создания палестинского государства на заседании Российской энергетической недели. Он отметил, что позиция России по этому вопросу хорошо известна и заключается в поддержке решений ООН.

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Президент России Владимир Путин выступил за возобновление политического процесса с целью создания палестинского государства. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на специальном брифинге. «Владимиром Путиным была вновь обозначена принципиальная позиция в пользу создания независимого палестинского государства», — передает слова Ушакова РИА Новости. Он добавил, что такое государственное образование могло бы существовать в мире и безопасности рядом с Израилем. В связи с недавними напряженными событиями на Ближнем Востоке, Путин выразил мнение, что причиной эскалации конфликта является затягивание ближневосточного урегулирования. Он подчеркнул необходимость долгосрочного и справедливого решения палестинской проблемы на основе международного права. Владимир Путин уже заявлял о поддержке создания палестинского государства на заседании Российской энергетической недели. Он отметил, что позиция России по этому вопросу хорошо известна и заключается в поддержке решений ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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