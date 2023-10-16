Путин поддержал создание палестинского государства

Президент России Владимир Путин выступил за возобновление политического процесса с целью создания палестинского государства. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на специальном брифинге.
«Владимиром Путиным была вновь обозначена принципиальная позиция в пользу создания независимого палестинского государства», — передает слова Ушакова РИА Новости. Он добавил, что такое государственное образование могло бы существовать в мире и безопасности рядом с Израилем.
В связи с недавними напряженными событиями на Ближнем Востоке, Путин выразил мнение, что причиной эскалации конфликта является затягивание ближневосточного урегулирования. Он подчеркнул необходимость долгосрочного и справедливого решения палестинской проблемы на основе международного права.
Владимир Путин уже заявлял о поддержке создания палестинского государства на заседании Российской энергетической недели. Он отметил, что позиция России по этому вопросу хорошо известна и заключается в поддержке решений ООН.
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