Извергнутый из священного сана протодиакон Кураев объявил об эмиграции

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Интервью. Андрей Кураев. Москва (вариант 2), кураев андрей
Андрей Кураев заявил о переезде в Прагу Фото:

Протодиакон Андрей Кураев, которого ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил священного сана, сообщил об эмиграции в Чехию. Об этом бывший священник написал в своем telegram-канале.

«И все-таки — отъезд. <…> До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства», — сообщил Андрей Кураев.

Экс-священник уточнил, что в Праге у него остались бывшие одноклассники. Также Кураев заявил о намерении вести лекции в Чехии.

Кураев был лишен священного сана в апреле, пишет Life. По словам Патриарха Кирилла, протодиакон не проявил признаков покаяния ни на словах, ни на деле, а также продолжал «заниматься деструктивной деятельностью».

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Протодиакон Андрей Кураев, которого ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил священного сана, сообщил об эмиграции в Чехию. Об этом бывший священник написал в своем telegram-канале. «И все-таки — отъезд. <…> До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства», — сообщил Андрей Кураев. Экс-священник уточнил, что в Праге у него остались бывшие одноклассники. Также Кураев заявил о намерении вести лекции в Чехии. Кураев был лишен священного сана в апреле, пишет Life. По словам Патриарха Кирилла, протодиакон не проявил признаков покаяния ни на словах, ни на деле, а также продолжал «заниматься деструктивной деятельностью».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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