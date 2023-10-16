Извергнутый из священного сана протодиакон Кураев объявил об эмиграции

16 октября 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Андрей Кураев заявил о переезде в Прагу Фото: Антон Белицкий © URA.RU Протодиакон Андрей Кураев, которого ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил священного сана, сообщил об эмиграции в Чехию. Об этом бывший священник написал в своем telegram-канале. «И все-таки — отъезд. <…> До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства», — сообщил Андрей Кураев. Экс-священник уточнил, что в Праге у него остались бывшие одноклассники. Также Кураев заявил о намерении вести лекции в Чехии. Кураев был лишен священного сана в апреле, пишет Life . По словам Патриарха Кирилла, протодиакон не проявил признаков покаяния ни на словах, ни на деле, а также продолжал «заниматься деструктивной деятельностью».

Протодиакон Андрей Кураев, которого ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил священного сана, сообщил об эмиграции в Чехию. Об этом бывший священник написал в своем telegram-канале. «И все-таки — отъезд. <…> До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства», — сообщил Андрей Кураев. Экс-священник уточнил, что в Праге у него остались бывшие одноклассники. Также Кураев заявил о намерении вести лекции в Чехии. Кураев был лишен священного сана в апреле, пишет Life. По словам Патриарха Кирилла, протодиакон не проявил признаков покаяния ни на словах, ни на деле, а также продолжал «заниматься деструктивной деятельностью».