В Газе под завалами домов находится 1,2 тысячи человек

16 октября 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

Около 500 детей находятся под обломками разрушенных зданий в секторе Газа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В секторе Газа под завалами разрушенных домов из-за бомбежки Израиля находятся примерно 1,2 тысячи человек, в том числе 500 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины. «Под завалами разрушенных бомбежками Израиля домов в секторе Газа около 1,2 тысячи человек. Из них около 500 детей», — сообщает ведомство Ранее палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. В течение недели более десяти тысяч человек пострадали в результате конфликта. 13 октября Армия Израиля призвала граждан сектора Газа эвакуироваться из северной части города. По итогам эвакуации мирных жителей ЦАХАЛ намерен атаковать ХАМАС с земли, воды и воздуха.

В секторе Газа под завалами разрушенных домов из-за бомбежки Израиля находятся примерно 1,2 тысячи человек, в том числе 500 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины. «Под завалами разрушенных бомбежками Израиля домов в секторе Газа около 1,2 тысячи человек. Из них около 500 детей», — сообщает ведомство Ранее палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. В течение недели более десяти тысяч человек пострадали в результате конфликта. 13 октября Армия Израиля призвала граждан сектора Газа эвакуироваться из северной части города. По итогам эвакуации мирных жителей ЦАХАЛ намерен атаковать ХАМАС с земли, воды и воздуха.