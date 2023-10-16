В Газе под завалами домов находится 1,2 тысячи человек

В секторе Газа под завалами разрушенных домов из-за бомбежки Израиля находятся примерно 1,2 тысячи человек, в том числе 500 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины.
«Под завалами разрушенных бомбежками Израиля домов в секторе Газа около 1,2 тысячи человек. Из них около 500 детей», — сообщает ведомство
Ранее палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. В течение недели более десяти тысяч человек пострадали в результате конфликта. 13 октября Армия Израиля призвала граждан сектора Газа эвакуироваться из северной части города. По итогам эвакуации мирных жителей ЦАХАЛ намерен атаковать ХАМАС с земли, воды и воздуха.
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