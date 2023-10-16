В Газе под завалами домов находится 1,2 тысячи человек

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Виды города. Курган, снос дома, руины, разрушенный дом, разрушение жилого дома, обломки дома, поселдствия пожара
Около 500 детей находятся под обломками разрушенных зданий в секторе Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В секторе Газа под завалами разрушенных домов из-за бомбежки Израиля находятся примерно 1,2 тысячи человек, в том числе 500 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

«Под завалами разрушенных бомбежками Израиля домов в секторе Газа около 1,2 тысячи человек. Из них около 500 детей», — сообщает ведомство

Ранее палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. В течение недели более десяти тысяч человек пострадали в результате конфликта. 13 октября Армия Израиля призвала граждан сектора Газа эвакуироваться из северной части города. По итогам эвакуации мирных жителей ЦАХАЛ намерен атаковать ХАМАС с земли, воды и воздуха.

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В секторе Газа под завалами разрушенных домов из-за бомбежки Израиля находятся примерно 1,2 тысячи человек, в том числе 500 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины. «Под завалами разрушенных бомбежками Израиля домов в секторе Газа около 1,2 тысячи человек. Из них около 500 детей», — сообщает ведомство Ранее палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. В течение недели более десяти тысяч человек пострадали в результате конфликта. 13 октября Армия Израиля призвала граждан сектора Газа эвакуироваться из северной части города. По итогам эвакуации мирных жителей ЦАХАЛ намерен атаковать ХАМАС с земли, воды и воздуха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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