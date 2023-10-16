Военный эксперт Леонков сообщил о последствиях ударов по аэродромам ВФУ

Эксперт Леонков: удары по аэродромам ВФУ осложняют работу Воздушных сил

17 октября 2023 в 06:47 Размер текста - 17 +

Удары российской армии по аэродромам ВФУ осложняют работу Воздушных сил противника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удары российской армии по военным аэродромам вооруженных формирований Украины (ВФУ) сильно осложняют работу Воздушных сил противника. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков. «Если наша разведка срабатывает на отлично, то мы обнаруживаем не только аэродромы, но и технику, находящуюся на них, в том числе авиационную, и уничтожаем сразу все. <…> Уничтожение такого рода инфраструктуры положительным образом сказывается на всем ходе боевых действий для нас», — передают слова Леонкова журналисты «Известия». В ночь с 15 на 16 октября российскими войсками был нанесен комбинированный удар по нескольким аэродромам Украины. Ранее в июне ВС РФ нанесли групповой удар ракетами большой дальности по военным аэродромам Украины. Об этом сообщило Минобороны России. Позже российские военные ударили по пунктам управления и дислокации ВСУ. Еще были произведены удары по сборочным цехам и по местам хранения беспилотных катеров и ракет, вооружения и военной техники, поступивших из Соединенных Штатов и европейских стран, пишут «Известия».

Удары российской армии по военным аэродромам вооруженных формирований Украины (ВФУ) сильно осложняют работу Воздушных сил противника. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков. «Если наша разведка срабатывает на отлично, то мы обнаруживаем не только аэродромы, но и технику, находящуюся на них, в том числе авиационную, и уничтожаем сразу все. <…> Уничтожение такого рода инфраструктуры положительным образом сказывается на всем ходе боевых действий для нас», — передают слова Леонкова журналисты «Известия». В ночь с 15 на 16 октября российскими войсками был нанесен комбинированный удар по нескольким аэродромам Украины. Ранее в июне ВС РФ нанесли групповой удар ракетами большой дальности по военным аэродромам Украины. Об этом сообщило Минобороны России. Позже российские военные ударили по пунктам управления и дислокации ВСУ. Еще были произведены удары по сборочным цехам и по местам хранения беспилотных катеров и ракет, вооружения и военной техники, поступивших из Соединенных Штатов и европейских стран, пишут «Известия».