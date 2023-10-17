Трамп дал оценку своим отношениям с Путиным

Дональд Трамп во время своего президентского срока в США хорошо ладил с главой России Владимиром Путиным. К тому же Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Айова заявил, что конфликт на Украине можно было избежать, если бы он был главой государства.
«У меня были очень хорошие отношения с Путиным», — заявил Дональд Трамп. Его слова передает ТАСС. К тому же бывший президент США отметил, что он смог бы предотвратить конфликт на Украине, будь он главой государства.
К тому же Трамп высказался, что сейчас президентское кресло США занимает «некомпетентный дурак» Джо Байден. По словам бывшего главы страны, нынешний лидер не понимает опасности ядерного оружия, а мир близится к третьей мировой войне.
Трамп неоднократно высказывался, что он смог бы завершить конфликт на Украине. По его словам, на это у него ушло бы всего 24 часа. Критика нынешнего руководства США происходит на фоне грядущих президентских выборов в 2024 году, на которые баллотируется и Трамп.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.