WSJ: Россия подавила наступление ВСУ и переходит в атаку

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вдв, гаубица, артиллерия, нона
Инициатива в плане контрнаступления переходит к ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России отбили все атаки украинской армии и готовы пойти в наступление. Об этом сообщил директор Rochan Consulting, фирмы по военному анализу, специализирующейся на Украине, Конрад Музыка.

«Инициатива летом была у Украины. Сейчас инициатива постепенно меняется. Скорее всего, это русские пойдут в наступление», — передает слова Музыки The Wall Street Journal. Он также добавил, что это станет переломным моментом для СВО.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об успехах российских войск на фронте. На данный момент Вооруженные силы Украины несут потери в живой силе и технике. Они лишились нескольких тысяч бронированных машин и сотни танков. Армия России пошла в контрнаступление на Авдеевку и отбросила ВСУ с их позиций с помощью артиллерийского налета, передает «Царьград».

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Вооруженные силы России отбили все атаки украинской армии и готовы пойти в наступление. Об этом сообщил директор Rochan Consulting, фирмы по военному анализу, специализирующейся на Украине, Конрад Музыка. «Инициатива летом была у Украины. Сейчас инициатива постепенно меняется. Скорее всего, это русские пойдут в наступление», — передает слова Музыки The Wall Street Journal. Он также добавил, что это станет переломным моментом для СВО. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об успехах российских войск на фронте. На данный момент Вооруженные силы Украины несут потери в живой силе и технике. Они лишились нескольких тысяч бронированных машин и сотни танков. Армия России пошла в контрнаступление на Авдеевку и отбросила ВСУ с их позиций с помощью артиллерийского налета, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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