Autonews: новый «Москвич 6» не вызвал ажиотаж среди россиян

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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, москвич 3, шоу рум
Рекламу «Москвич 6» еще не выпустили, поэтому россияне могут не знать о новинке Фото:

В автосалонах новый «Москвич 6» не пользуется спросом среди россиян. Рекламу и объявления о продажах новинки пока не выпустили. Об этом сообщает Autonews.

«В нашем холдинге еще никто не продал „Москвич 6“, и, насколько я могу знать, конкуренты тоже ни одного не продали <…> Машины только-только прибыли, никакой рекламы еще не было, мы даже не успели еще опубликовать объявления о продажах», — передает сайт слова менеджеров автосалона. Он добавил, что клиенты могут и не знать, что авто новинку уже можно приобрести.

Ранее сообщалось, что спрос на автомобили в Челябинске в 2024 году вырастет на 15%. Подогреют интерес к рынку отечественного автопрома планируемые меры от правительства РФ. Но, как следует из анализа сервиса «Автотека», автолюбители не хотят расставаться с иностранными марками машин.

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В автосалонах новый «Москвич 6» не пользуется спросом среди россиян. Рекламу и объявления о продажах новинки пока не выпустили. Об этом сообщает Autonews. «В нашем холдинге еще никто не продал „Москвич 6“, и, насколько я могу знать, конкуренты тоже ни одного не продали <…> Машины только-только прибыли, никакой рекламы еще не было, мы даже не успели еще опубликовать объявления о продажах», — передает сайт слова менеджеров автосалона. Он добавил, что клиенты могут и не знать, что авто новинку уже можно приобрести. Ранее сообщалось, что спрос на автомобили в Челябинске в 2024 году вырастет на 15%. Подогреют интерес к рынку отечественного автопрома планируемые меры от правительства РФ. Но, как следует из анализа сервиса «Автотека», автолюбители не хотят расставаться с иностранными марками машин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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