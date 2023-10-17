Autonews: новый «Москвич 6» не вызвал ажиотаж среди россиян

17 октября 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

Рекламу «Москвич 6» еще не выпустили, поэтому россияне могут не знать о новинке Фото: Сергей Русанов © URA.RU В автосалонах новый «Москвич 6» не пользуется спросом среди россиян. Рекламу и объявления о продажах новинки пока не выпустили. Об этом сообщает Autonews. «В нашем холдинге еще никто не продал „Москвич 6“, и, насколько я могу знать, конкуренты тоже ни одного не продали <…> Машины только-только прибыли, никакой рекламы еще не было, мы даже не успели еще опубликовать объявления о продажах», — передает сайт слова менеджеров автосалона. Он добавил, что клиенты могут и не знать, что авто новинку уже можно приобрести. Ранее сообщалось, что спрос на автомобили в Челябинске в 2024 году вырастет на 15%. Подогреют интерес к рынку отечественного автопрома планируемые меры от правительства РФ. Но, как следует из анализа сервиса «Автотека», автолюбители не хотят расставаться с иностранными марками машин.

В автосалонах новый «Москвич 6» не пользуется спросом среди россиян. Рекламу и объявления о продажах новинки пока не выпустили. Об этом сообщает Autonews. «В нашем холдинге еще никто не продал „Москвич 6“, и, насколько я могу знать, конкуренты тоже ни одного не продали <…> Машины только-только прибыли, никакой рекламы еще не было, мы даже не успели еще опубликовать объявления о продажах», — передает сайт слова менеджеров автосалона. Он добавил, что клиенты могут и не знать, что авто новинку уже можно приобрести. Ранее сообщалось, что спрос на автомобили в Челябинске в 2024 году вырастет на 15%. Подогреют интерес к рынку отечественного автопрома планируемые меры от правительства РФ. Но, как следует из анализа сервиса «Автотека», автолюбители не хотят расставаться с иностранными марками машин.