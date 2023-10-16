Курганский наводчик БТР после ранения пошел работать в военкомат. Видео

17 октября 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Курганский боец, работавший в зоне СВО наводчиком бронемашины, ушел работать в военкомат Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский участник спецоперации Николай Буланников, работавший наводчиком бронетранспортера БТР-82АМ, после ранения пошел работать в военкомат. О своей жизни после фронта боец рассказал местным журналистам. «После участия в зоне СВО наводчик бронетранспортера Николай Буланников вернулся в Курган. Боец получил тяжелое ранение, но от военной формы не отказался. Сейчас он работает в Курганском областном военкомате», — сообщается в группе ГТРК «Курган» в соцсети «ВКонтакте». По словам бойца, он провел в зоне СВО три месяца. После ранения ноги курганец отучился на младшего сержанта и решил остаться в рядах ВС РФ. За личное мужество и отвагу Николаю была вручена медаль Суворова. Сейчас военнослужащий получает высшее образование в КГУ.

Курганский участник спецоперации Николай Буланников, работавший наводчиком бронетранспортера БТР-82АМ, после ранения пошел работать в военкомат. О своей жизни после фронта боец рассказал местным журналистам. «После участия в зоне СВО наводчик бронетранспортера Николай Буланников вернулся в Курган. Боец получил тяжелое ранение, но от военной формы не отказался. Сейчас он работает в Курганском областном военкомате», — сообщается в группе ГТРК «Курган» в соцсети «ВКонтакте». По словам бойца, он провел в зоне СВО три месяца. После ранения ноги курганец отучился на младшего сержанта и решил остаться в рядах ВС РФ. За личное мужество и отвагу Николаю была вручена медаль Суворова. Сейчас военнослужащий получает высшее образование в КГУ.