Госдума начала процедуру отмены запрета ядерных испытаний

Госдума РФ 17 октября рассмотрит в первом чтение законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Госдума начинает процедуру отзыва ратификации ДВЗЯИ. Первое чтение законопроекта состоится сегодня, 17 октября», — написал Вячеслав Володин в своем
Спикер Госдумы отметил, что проект о ДВЗЯИ связан с отказом США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний. Поэтому Россия отзывает ратификацию документа для обеспечения безопасности страны, подчеркнул Володин.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что Россия может пересмотреть ратификацию ДВЗЯИ. Он также отметил, что США и РФ подписали договор, однако только одна сторона его ратифицировала, то есть приняла. Всю информацию по договору ранее приводило URA.RU.
Отзыв ратификации ДВЗЯИ уже одобрил комитет Госдумы по международным делам. Он также рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, пишет RT. После этого документ будет обсуждаться в Совете Федерации.
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