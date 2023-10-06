РФ хочет возобновить ядерные испытания: что значит отзыв ратификации ДВЗЯИ

Госдума рассмотрит возможность отмены ратификации ДВЗЯИ

06 октября 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

РФ задумалась о прекращении ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия может возобновить ядерные испытания, отменив ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он добавил, что в настоящий момент в этом нет необходимости, так как РФ закончила производство новейшего стратегического вооружения. После в Госдуме уточнили, что на ближайшем заседании все же обсудят вопрос отзыва ратификации договора. URA.RU рассказывает, зачем нужен этот договор и почему он до сих пор не принят. Разговоры о прекращении ядерного договора В ходе выступления 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи российский глава Владимир Путин высказался о потенциальной приостановке Россией договора о прекращении ядерных испытаний. Затрагивая эту тему, он напомнил, что РФ почти завершила работу над созданием нового стратегического вооружения. В качестве примера он привел межконтинентальную крылатую ракету с ядерной установкой «Буревестник», испытания которой были успешно проведены. Кроме того была протестирована межконтинентальная баллистическая сверхтяжелая ракета «Сармат». Россия готова к массовому производству данного вооружения. Поэтому в ядерных испытаниях нет необходимости. «Нужны или нет ядерные испытания, я не готов сказать. Думаю, пока достаточно будет вести себя зеркально по отношению к нашим противникам, США или другим», — подчеркнул Владимир Путин. В США отреагировали на заявления Путина о новейшем стратегическом оружии РФ. Майор американской армии в отставке Майк Лайонс выразил обеспокоенность, что такое оружие способно поразить цели в США. Почему документ не вступил в силу По состоянию на 21 апреля 2023 года ДВЗЯИ подписали 186 государств и ратифицировали, то есть приняли, 177 стран. Для вступления договора в силу необходимо его подписание и ратификация 44 государствами, перечисленными в договоре и имевшими ядерные энергетические или исследовательские реакторы. Из стран, чья ратификация договора о запрете ядерных испытаний необходима для вступления документа в силу, не подписали договор Индия, КНДР и Пакистан. Египет, Израиль, Иран, Китай и США поставили под договором свои подписи, но не ратифицировали его. В настоящий момент договор полноценно так и не вступил в силу. Именно поэтому Россия может законно отозвать ратификацию данного документа, но соответствующее решение должно быть принято Госдумой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что на ближайшем заседании Госдумы будет обсуждаться отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Данное решение он обозначил как «зеркальный ответ США», которые, так и не ратифицировали ядерный договор спустя 27 лет. Позиция США по договору В МИД РФ подчеркивали, что США готовят мировую общественность к отказу от моратория на ядерные испытания. В ведомстве добавили, что бесконечно так продолжаться не может. Заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов предупреждал, что Вашингтон создает новое ядерное вооружение и настанет момент, когда он будет применять его на практике. Американский телеканал CNN подчеркивал, что напряженность между ядерными державами — Китаем, США и Россией достигла наиболее острой напряженности. О чем документ о прекращении ядерного договора Из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний следует, что каждое государство, которое подписало и ратифицировало договор обязуется не воспроизводить ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией. Также участники договора обязуются не участвовать в создании испытательного взрыва. В свою очередь любой участник может выйти из договора, если решит, что он противоречит личным интересам в исключительных обстоятельствах. Для этого нужно подать заявление остальным участникам, а также ООН за полгода. При этом нужно расписать эти исключительные обстоятельства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия может возобновить ядерные испытания, отменив ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он добавил, что в настоящий момент в этом нет необходимости, так как РФ закончила производство новейшего стратегического вооружения. После в Госдуме уточнили, что на ближайшем заседании все же обсудят вопрос отзыва ратификации договора. URA.RU рассказывает, зачем нужен этот договор и почему он до сих пор не принят. В ходе выступления 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи российский глава Владимир Путин высказался о потенциальной приостановке Россией договора о прекращении ядерных испытаний. Затрагивая эту тему, он напомнил, что РФ почти завершила работу над созданием нового стратегического вооружения. В качестве примера он привел межконтинентальную крылатую ракету с ядерной установкой «Буревестник», испытания которой были успешно проведены. Кроме того была протестирована межконтинентальная баллистическая сверхтяжелая ракета «Сармат». Россия готова к массовому производству данного вооружения. Поэтому в ядерных испытаниях нет необходимости. В США отреагировали на заявления Путина о новейшем стратегическом оружии РФ. Майор американской армии в отставке Майк Лайонс выразил обеспокоенность, что такое оружие способно поразить цели в США. По состоянию на 21 апреля 2023 года ДВЗЯИ подписали 186 государств и ратифицировали, то есть приняли, 177 стран. Для вступления договора в силу необходимо его подписание и ратификация 44 государствами, перечисленными в договоре и имевшими ядерные энергетические или исследовательские реакторы. Из стран, чья ратификация договора о запрете ядерных испытаний необходима для вступления документа в силу, не подписали договор Индия, КНДР и Пакистан. Египет, Израиль, Иран, Китай и США поставили под договором свои подписи, но не ратифицировали его. В настоящий момент договор полноценно так и не вступил в силу. Именно поэтому Россия может законно отозвать ратификацию данного документа, но соответствующее решение должно быть принято Госдумой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что на ближайшем заседании Госдумы будет обсуждаться отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Данное решение он обозначил как «зеркальный ответ США», которые, так и не ратифицировали ядерный договор спустя 27 лет. В МИД РФ подчеркивали, что США готовят мировую общественность к отказу от моратория на ядерные испытания. В ведомстве добавили, что бесконечно так продолжаться не может. Заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов предупреждал, что Вашингтон создает новое ядерное вооружение и настанет момент, когда он будет применять его на практике. Американский телеканал CNN подчеркивал, что напряженность между ядерными державами — Китаем, США и Россией достигла наиболее острой напряженности. Из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний следует, что каждое государство, которое подписало и ратифицировало договор обязуется не воспроизводить ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией. Также участники договора обязуются не участвовать в создании испытательного взрыва. В свою очередь любой участник может выйти из договора, если решит, что он противоречит личным интересам в исключительных обстоятельствах. Для этого нужно подать заявление остальным участникам, а также ООН за полгода. При этом нужно расписать эти исключительные обстоятельства.