Президент Вьетнама пожелал Путину усилить Россию

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Во Ван Тхыонгом также поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения Фото:

Глава Вьетнама Во Ван Тхыонг пожелал, чтобы Россия стала сильнее во время президентства Владимира Путина. Об этом он заявил во время встречи.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с днем рождения. Крепкого здоровья, желаю, чтобы Россия под вашим руководством стала крепкой», — заявил Во Ван Тхыонгом. URA.RU ведет прямую трансляцию со встречи глав государств на саммите «Один пояс — один путь» на Rutube. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет конкурентов на выборах в 2024 году.

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Глава Вьетнама Во Ван Тхыонг пожелал, чтобы Россия стала сильнее во время президентства Владимира Путина. Об этом он заявил во время встречи. «Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с днем рождения. Крепкого здоровья, желаю, чтобы Россия под вашим руководством стала крепкой», — заявил Во Ван Тхыонгом. URA.RU ведет прямую трансляцию со встречи глав государств на саммите «Один пояс — один путь» на Rutube. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет конкурентов на выборах в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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