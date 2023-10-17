Президент Вьетнама пожелал Путину усилить Россию

17 октября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Во Ван Тхыонгом также поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Вьетнама Во Ван Тхыонг пожелал, чтобы Россия стала сильнее во время президентства Владимира Путина. Об этом он заявил во время встречи. «Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с днем рождения. Крепкого здоровья, желаю, чтобы Россия под вашим руководством стала крепкой», — заявил Во Ван Тхыонгом. URA.RU ведет прямую трансляцию со встречи глав государств на саммите «Один пояс — один путь» на Rutube . До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет конкурентов на выборах в 2024 году.

Глава Вьетнама Во Ван Тхыонг пожелал, чтобы Россия стала сильнее во время президентства Владимира Путина. Об этом он заявил во время встречи. «Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с днем рождения. Крепкого здоровья, желаю, чтобы Россия под вашим руководством стала крепкой», — заявил Во Ван Тхыонгом. URA.RU ведет прямую трансляцию со встречи глав государств на саммите «Один пояс — один путь» на Rutube. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет конкурентов на выборах в 2024 году.