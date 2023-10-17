Президент Вьетнама пожелал Путину усилить Россию

Во Ван Тхыонгом также поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения
Глава Вьетнама Во Ван Тхыонг пожелал, чтобы Россия стала сильнее во время президентства Владимира Путина. Об этом он заявил во время встречи.
«Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с днем рождения. Крепкого здоровья, желаю, чтобы Россия под вашим руководством стала крепкой», — заявил Во Ван Тхыонгом. URA.RU ведет прямую трансляцию со встречи глав государств на саммите «Один пояс — один путь» на
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!