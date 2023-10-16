16 октября 2023

Власти курганского округа забрали у аграриев более 2000 гектаров земли

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, поле, земля, посев пшеницы
Представители власти передали землю компании с нарушениями Фото:

В Курганской области представителей предприятия ООО «Агроинвест» обязали вернуть властям Целинного муниципального округа 2376,6 га. Это связано с тем, что сотрудники администрации передали землю с нарушениями. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры Курганской области о возложении обязанности на предприятие ООО „Агроинвест“ возвратить администрации Целинного муниципального округа три муниципальных земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 2376,6 га и о признании недействительной сделки о передачи данной земли в аренду. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — указано в сообщении.

Компания отвечала за участки, которые ей выделили в счет невостребованных земельных долей, с 2018 года. В 2022 году представители власти нарушили земельное законодательство, передав эти спорные земельные участки «Агроинвесту».

Ранее ООО «Агроинвест» вернул властям округа 400 га земли, так как выяснилось, что компания незаконно пользовалась участком. В июне 2022 года истек срок действия договора аренды между компанией и пайщиками, владеющими участками. Тогда представители «Агроинвеста» заявляли, что имеют право пользоваться землей до конца уборки урожая.

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В Курганской области представителей предприятия ООО «Агроинвест» обязали вернуть властям Целинного муниципального округа 2376,6 га. Это связано с тем, что сотрудники администрации передали землю с нарушениями. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры Курганской области о возложении обязанности на предприятие ООО „Агроинвест“ возвратить администрации Целинного муниципального округа три муниципальных земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 2376,6 га и о признании недействительной сделки о передачи данной земли в аренду. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — указано в сообщении. Компания отвечала за участки, которые ей выделили в счет невостребованных земельных долей, с 2018 года. В 2022 году представители власти нарушили земельное законодательство, передав эти спорные земельные участки «Агроинвесту». Ранее ООО «Агроинвест» вернул властям округа 400 га земли, так как выяснилось, что компания незаконно пользовалась участком. В июне 2022 года истек срок действия договора аренды между компанией и пайщиками, владеющими участками. Тогда представители «Агроинвеста» заявляли, что имеют право пользоваться землей до конца уборки урожая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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