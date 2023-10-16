Власти курганского округа забрали у аграриев более 2000 гектаров земли

17 октября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Представители власти передали землю компании с нарушениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области представителей предприятия ООО «Агроинвест» обязали вернуть властям Целинного муниципального округа 2376,6 га. Это связано с тем, что сотрудники администрации передали землю с нарушениями. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры Курганской области о возложении обязанности на предприятие ООО „Агроинвест“ возвратить администрации Целинного муниципального округа три муниципальных земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 2376,6 га и о признании недействительной сделки о передачи данной земли в аренду. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — указано в сообщении. Компания отвечала за участки, которые ей выделили в счет невостребованных земельных долей, с 2018 года. В 2022 году представители власти нарушили земельное законодательство, передав эти спорные земельные участки «Агроинвесту». Ранее ООО «Агроинвест» вернул властям округа 400 га земли, так как выяснилось, что компания незаконно пользовалась участком. В июне 2022 года истек срок действия договора аренды между компанией и пайщиками, владеющими участками. Тогда представители «Агроинвеста» заявляли, что имеют право пользоваться землей до конца уборки урожая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области представителей предприятия ООО «Агроинвест» обязали вернуть властям Целинного муниципального округа 2376,6 га. Это связано с тем, что сотрудники администрации передали землю с нарушениями. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры Курганской области о возложении обязанности на предприятие ООО „Агроинвест“ возвратить администрации Целинного муниципального округа три муниципальных земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 2376,6 га и о признании недействительной сделки о передачи данной земли в аренду. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — указано в сообщении. Компания отвечала за участки, которые ей выделили в счет невостребованных земельных долей, с 2018 года. В 2022 году представители власти нарушили земельное законодательство, передав эти спорные земельные участки «Агроинвесту». Ранее ООО «Агроинвест» вернул властям округа 400 га земли, так как выяснилось, что компания незаконно пользовалась участком. В июне 2022 года истек срок действия договора аренды между компанией и пайщиками, владеющими участками. Тогда представители «Агроинвеста» заявляли, что имеют право пользоваться землей до конца уборки урожая.