На предприятии «Курганмашзавода», которое ремонтирует технику из зоны СВО, выросли зарплаты

01 августа 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

В дочернем предприятии «Курганмашзавода» подняли зарплаты испытателям и ремонтникам БМП Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На бронетанковом ремонтном заводе из Амурской области, которым управляет «Курганмашзавод», выросли зарплаты испытателей и ремонтников боевых машин до 100 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями «ГородРабот.ру». Дочернее предприятие занимается ремонтом поврежденной техники из зоны СВО. «На АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“ в селе Возжаевка Амурской области требуется водитель-испытатель боевых машин. Требования: опыт работы от 2 лет, наличие удостоверения механика-водителя БМП (3 кл.). Заработная плата от 100 000 рублей», — указано в вакансии. В марте зарплата была более чем вдвое меньше — 45 тысяч рублей. Кроме того, заработные платы до 100 тысяч рублей подняли для слесарей по ремонту боевых машин и механосборочных работ, токарей, электрогазосварщиков и испытателей двигателей. Также больше станут получат дефектовщики, плотники и электромонтеры. Ранее URA.RU писало, что бронетанковый завод, которым управляет КМЗ, набирает испытателей танков и самоходных установок. Работникам обещают платить от 100 тысяч рублей в месяц.

На бронетанковом ремонтном заводе из Амурской области, которым управляет «Курганмашзавод», выросли зарплаты испытателей и ремонтников боевых машин до 100 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями «ГородРабот.ру». Дочернее предприятие занимается ремонтом поврежденной техники из зоны СВО. «На АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“ в селе Возжаевка Амурской области требуется водитель-испытатель боевых машин. Требования: опыт работы от 2 лет, наличие удостоверения механика-водителя БМП (3 кл.). Заработная плата от 100 000 рублей», — указано в вакансии. В марте зарплата была более чем вдвое меньше — 45 тысяч рублей. Кроме того, заработные платы до 100 тысяч рублей подняли для слесарей по ремонту боевых машин и механосборочных работ, токарей, электрогазосварщиков и испытателей двигателей. Также больше станут получат дефектовщики, плотники и электромонтеры. Ранее URA.RU писало, что бронетанковый завод, которым управляет КМЗ, набирает испытателей танков и самоходных установок. Работникам обещают платить от 100 тысяч рублей в месяц.