Курганская область потеряла десять тысяч работающих

17 октября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

В Курганской области сокращаются безработица и количество рабочей силы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курганской области за год сократилось численность рабочей силы. Разница к августу 2023 года составила более 10 000 человек. Соответствующая информация появилась на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «По итогам обследования рабочей силы в августе 2023 года численность рабочей силы Курганской области в возрасте 15 лет и старше составила 355 тысяч человек. Справочно: в августе 2022 года численность рабочей силы достигала показателя в 365 тысяч человек», — такие данные указаны на сайте Свердловскстата. Сообщается, что в 2023 году число занятого населения сократилось на три тысячи человек, а показатель безработных — на семь тысяч. Всего из 355 тысяч человек в экономике заняты 338 тысяч, а 16 тысяч не имели занятия. Уровень занятости населения Курганской области составил почти 54%. Безработица в августе 2023 года составила 4,6% (в прошлом году показатель достигал 6,5%). Как указано на сайте ведомства, безработица у сельских жителей выше, чем у городских. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана составила портрет типичного безработного. По мнению властей, чаще всего в службу занятости населения обращается женщина с высшим или средним профессиональным образованием.

В Курганской области за год сократилось численность рабочей силы. Разница к августу 2023 года составила более 10 000 человек. Соответствующая информация появилась на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «По итогам обследования рабочей силы в августе 2023 года численность рабочей силы Курганской области в возрасте 15 лет и старше составила 355 тысяч человек. Справочно: в августе 2022 года численность рабочей силы достигала показателя в 365 тысяч человек», — такие данные указаны на сайте Свердловскстата. Сообщается, что в 2023 году число занятого населения сократилось на три тысячи человек, а показатель безработных — на семь тысяч. Всего из 355 тысяч человек в экономике заняты 338 тысяч, а 16 тысяч не имели занятия. Уровень занятости населения Курганской области составил почти 54%. Безработица в августе 2023 года составила 4,6% (в прошлом году показатель достигал 6,5%). Как указано на сайте ведомства, безработица у сельских жителей выше, чем у городских. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана составила портрет типичного безработного. По мнению властей, чаще всего в службу занятости населения обращается женщина с высшим или средним профессиональным образованием.