ЦАХАЛ: Израиль не нуждается в помощи армии США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Израиль хочет вести войну с палестинским движением ХАМАС без помощи военных США Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль не нуждается в помощи от военных США для противостояния с сектором Газа. Об этом заявил подполковник, представитель ЦАХАЛ (армия Израиля) Джонатан Конрикус.

«Для всех американцев, которые меня слушают, мы в Израиле не просим и не хотим, чтобы ни один волос на голове американского военнослужащего или не упал при защите Израиля. Мы будем защищаться сами», — заявили Джонатан Конрикус, его слова приводит газета The Washington Post. При этом он отметил, что Израиль и США работают по военной помощи в «превентивном режиме».

Ранее в Конгрессе озвучили идею по созданию закона, по которому США смогут отправить военных в Израиль. Это нужно на случай эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

При этом Израиль запросил у США 10 миллиардов долларов. Конгрессмены и представители администрации Штатов приступили к разработке нового пакета помощи, в который войдут затраты для Киева и Израиля, пишет RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израиль не нуждается в помощи от военных США для противостояния с сектором Газа. Об этом заявил подполковник, представитель ЦАХАЛ (армия Израиля) Джонатан Конрикус. «Для всех американцев, которые меня слушают, мы в Израиле не просим и не хотим, чтобы ни один волос на голове американского военнослужащего или не упал при защите Израиля. Мы будем защищаться сами», — заявили Джонатан Конрикус, его слова приводит газета The Washington Post. При этом он отметил, что Израиль и США работают по военной помощи в «превентивном режиме». Ранее в Конгрессе озвучили идею по созданию закона, по которому США смогут отправить военных в Израиль. Это нужно на случай эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом Израиль запросил у США 10 миллиардов долларов. Конгрессмены и представители администрации Штатов приступили к разработке нового пакета помощи, в который войдут затраты для Киева и Израиля, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...