ЦАХАЛ: Израиль не нуждается в помощи армии США

17 октября 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Израиль хочет вести войну с палестинским движением ХАМАС без помощи военных США Фото: Ariel Schalit/AP/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль не нуждается в помощи от военных США для противостояния с сектором Газа. Об этом заявил подполковник, представитель ЦАХАЛ (армия Израиля) Джонатан Конрикус. «Для всех американцев, которые меня слушают, мы в Израиле не просим и не хотим, чтобы ни один волос на голове американского военнослужащего или не упал при защите Израиля. Мы будем защищаться сами», — заявили Джонатан Конрикус, его слова приводит газета The Washington Post . При этом он отметил, что Израиль и США работают по военной помощи в «превентивном режиме». Ранее в Конгрессе озвучили идею по созданию закона, по которому США смогут отправить военных в Израиль. Это нужно на случай эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом Израиль запросил у США 10 миллиардов долларов. Конгрессмены и представители администрации Штатов приступили к разработке нового пакета помощи, в который войдут затраты для Киева и Израиля, пишет RT.

Израиль не нуждается в помощи от военных США для противостояния с сектором Газа. Об этом заявил подполковник, представитель ЦАХАЛ (армия Израиля) Джонатан Конрикус. «Для всех американцев, которые меня слушают, мы в Израиле не просим и не хотим, чтобы ни один волос на голове американского военнослужащего или не упал при защите Израиля. Мы будем защищаться сами», — заявили Джонатан Конрикус, его слова приводит газета The Washington Post. При этом он отметил, что Израиль и США работают по военной помощи в «превентивном режиме». Ранее в Конгрессе озвучили идею по созданию закона, по которому США смогут отправить военных в Израиль. Это нужно на случай эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом Израиль запросил у США 10 миллиардов долларов. Конгрессмены и представители администрации Штатов приступили к разработке нового пакета помощи, в который войдут затраты для Киева и Израиля, пишет RT.