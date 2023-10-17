В США создают закон, разрешающий отправлять войска в Израиль

17 октября 2023 в 07:51 Размер текста - 17 +

Комитет палаты представителей по иностранным делам США разрабатывает проект закона, который разрешит отправку американских войск в Израиль в случае эскалации конфликта. Об этом рассказал председатель комитета, республиканец Майкл Маккол. «Надеюсь, мне никогда не придется делать пометку в этом законопроекте. Но у нас есть ситуация на Ближнем Востоке, которая каждый день становится все более напряженной», — поделился Майкл Маккол, его слова приводит CNN. Председатель комитета отметил, что конфликт на Ближнем Востоке может расшириться, если армия Израиля (ЦАХАЛ) начнет наземную операцию в секторе Газа. Ливанское движение «Хезболла» и Иран уже пригрозили открыть второй фронт в этом случае. Идея об отправке войск США на Ближний Восток появилась на фоне анонсированного визита президента Штатов Джо Байдена в Израиль. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, это произойдет 18 октября. CNN передает, что США «глубоко озабочены конфликтом в регионе», поэтому допускают ввод своих войск для его урегулирования. После начала войны на Ближнем Востоке, Штаты стали поддерживать ЦАХАЛ, поставляя вооружение. В Белом доме отмечали, что в бюджете США хватит денег на поддержку Украины и Израиля, пишет RT.