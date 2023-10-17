Алиев: конфликт в Нагорном Карабахе завершен

17 октября 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Тема конфликта в Нагорном Карабахе закрыта, заявил Ильхам Алиев Фото: пресс-служба президента РФ новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Тема конфликта Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах закрыта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе. «Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. <…>. Это большое счастье», — заявил Ильхам Алиев, его слова передает ТАСС. Новость по теме Нагорный Карабах капитулировал перед Азербайджаном: итоги Конфликт в Нагорном Карабахе обострился осенью. После первого дня боев Карабах капитулировал. Затем началась интеграция спорной территории в состав Азербайджана, которую в Баку назвали «Великим возвращением». При этом в США считают, что Баку введут свои войска и в Армению. Госдепартамент страны продолжает следить за обстановкой.

Тема конфликта Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах закрыта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе. «Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. <…>. Это большое счастье», — заявил Ильхам Алиев, его слова передает ТАСС. Конфликт в Нагорном Карабахе обострился осенью. После первого дня боев Карабах капитулировал. Затем началась интеграция спорной территории в состав Азербайджана, которую в Баку назвали «Великим возвращением». При этом в США считают, что Баку введут свои войска и в Армению. Госдепартамент страны продолжает следить за обстановкой.