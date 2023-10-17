Алиев: конфликт в Нагорном Карабахе завершен

Тема конфликта в Нагорном Карабахе закрыта, заявил Ильхам Алиев
новость из сюжетаНагорный Карабах прекращает существование
Тема конфликта Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах закрыта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе.
«Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. <…>. Это большое счастье», — заявил Ильхам Алиев, его слова передает ТАСС.
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Конфликт в Нагорном Карабахе обострился осенью. После первого дня боев Карабах капитулировал. Затем началась интеграция спорной территории в состав Азербайджана, которую в Баку назвали «Великим возвращением».
При этом в США считают, что Баку введут свои войска и в Армению. Госдепартамент страны продолжает следить за обстановкой.
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