Алиев: конфликт в Нагорном Карабахе завершен

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Ильхам Алиев. Stock, stock, Алиев Ильхам
Тема конфликта в Нагорном Карабахе закрыта, заявил Ильхам Алиев Фото:
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Нагорный Карабах прекращает существование

Тема конфликта Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах закрыта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе.

«Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. <…>. Это большое счастье», — заявил Ильхам Алиев, его слова передает ТАСС.

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Нагорный Карабах капитулировал перед Азербайджаном: итоги

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился осенью. После первого дня боев Карабах капитулировал. Затем началась интеграция спорной территории в состав Азербайджана, которую в Баку назвали «Великим возвращением».

При этом в США считают, что Баку введут свои войска и в Армению. Госдепартамент страны продолжает следить за обстановкой.

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Тема конфликта Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах закрыта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе. «Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. <…>. Это большое счастье», — заявил Ильхам Алиев, его слова передает ТАСС. Конфликт в Нагорном Карабахе обострился осенью. После первого дня боев Карабах капитулировал. Затем началась интеграция спорной территории в состав Азербайджана, которую в Баку назвали «Великим возвращением». При этом в США считают, что Баку введут свои войска и в Армению. Госдепартамент страны продолжает следить за обстановкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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