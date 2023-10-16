16 октября 2023

Одной из улиц курганского округа присвоили имя погибшего участника СВО. Фото

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Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , караул, оружие, мемориальная доска, прощание
В поселке Юргамышского округа одной из улиц присвоили имя бойца, погибшего в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В поселке Малобеловодский (Курганская область) одной из улиц присвоили имя погибшего в зоне СВО бойца Самата Нурахметова. Об этом сообщил глава Юргамышского муниципального округа Анатолий Чесноков.

«Сегодня вручил Нурахметовой Асель Абаевне, матери погибшего бойца в зоне спецоперации, свидетельство о присвоении улице Сосновая поселка Малобеловодский Юргамышского района имя Самата Нурахметова», — написал глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Данное решение было принято на заседании думы Юргамышского округа.

Ранее URA.RU писало, что погибшему в зоне СВО курганскому бойцу Коротаеву установили мемориал в Сафакулевском округе. Памятная доска появилась в школе, где учился боец. Также сообщалось, что в селе Мишкино в школе установили доску памяти павшему герою СВО, служившему в отряде «БАРС».

В одном из поселков Юргамышского округа улице присвоили имя погибшего бойца СВО Самата Нурахметова
В одном из поселков Юргамышского округа улице присвоили имя погибшего бойца СВО Самата Нурахметова
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В поселке Малобеловодский (Курганская область) одной из улиц присвоили имя погибшего в зоне СВО бойца Самата Нурахметова. Об этом сообщил глава Юргамышского муниципального округа Анатолий Чесноков. «Сегодня вручил Нурахметовой Асель Абаевне, матери погибшего бойца в зоне спецоперации, свидетельство о присвоении улице Сосновая поселка Малобеловодский Юргамышского района имя Самата Нурахметова», — написал глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Данное решение было принято на заседании думы Юргамышского округа. Ранее URA.RU писало, что погибшему в зоне СВО курганскому бойцу Коротаеву установили мемориал в Сафакулевском округе. Памятная доска появилась в школе, где учился боец. Также сообщалось, что в селе Мишкино в школе установили доску памяти павшему герою СВО, служившему в отряде «БАРС».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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