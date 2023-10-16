В поселке Малобеловодский (Курганская область) одной из улиц присвоили имя погибшего в зоне СВО бойца Самата Нурахметова. Об этом сообщил глава Юргамышского муниципального округа Анатолий Чесноков.
«Сегодня вручил Нурахметовой Асель Абаевне, матери погибшего бойца в зоне спецоперации, свидетельство о присвоении улице Сосновая поселка Малобеловодский Юргамышского района имя Самата Нурахметова», — написал глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Данное решение было принято на заседании думы Юргамышского округа.
Ранее URA.RU писало, что погибшему в зоне СВО курганскому бойцу Коротаеву установили мемориал в Сафакулевском округе. Памятная доска появилась в школе, где учился боец. Также сообщалось, что в селе Мишкино в школе установили доску памяти павшему герою СВО, служившему в отряде «БАРС».
В одном из поселков Юргамышского округа улице присвоили имя погибшего бойца СВО Самата Нурахметова
Фото: страница главы Юргамышского округа Анатолия Чеснокова
В поселке Малобеловодский (Курганская область) одной из улиц присвоили имя погибшего в зоне СВО бойца Самата Нурахметова. Об этом сообщил глава Юргамышского муниципального округа Анатолий Чесноков. «Сегодня вручил Нурахметовой Асель Абаевне, матери погибшего бойца в зоне спецоперации, свидетельство о присвоении улице Сосновая поселка Малобеловодский Юргамышского района имя Самата Нурахметова», — написал глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Данное решение было принято на заседании думы Юргамышского округа. Ранее URA.RU писало, что погибшему в зоне СВО курганскому бойцу Коротаеву установили мемориал в Сафакулевском округе. Памятная доска появилась в школе, где учился боец. Также сообщалось, что в селе Мишкино в школе установили доску памяти павшему герою СВО, служившему в отряде «БАРС».