Посол объяснил, почему РФ не признает ХАМАС террористической организацией

Посол РФ Викторов: признание ХАМАС террористической организацией спорное
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ООН не признает движение ХАМАС террористической организацией, заявил Анатолий Викторов Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россия не поддерживает терроризм, но вопрос о признании Россией палестинского движения ХАМАС террористической организацией является спорным. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«От РФ требуют признать ХАМАС террористической организацией. Во-первых, нет никакого международного признания. ХАМАС внесен в списки США, стран ЕС, Канады и Японии. Однако в списке террористических организаций ООН ХАМАС не указан. Мы никогда не поддерживали и всегда осуждали любые проявления терроризма», — передает слова Викторова РИА Новости.

Посол добавил, что президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования погибшим в разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Российские контакты с ХАМАС обусловлены тем, что палестинское движение является политической силой на территории Палестины. Такие контакты являются необходимыми для ведения диалога, заключил Викторов.

Израиль проводит военную операцию против палестинского движения ХАМАС в ответ на их ракетные атаки из сектора Газа. ХАМАС захватил контроль над некоторыми населенными пунктами. URA.RU подробно рассказывало о том, что из себя представляет данное движение из Палестины.

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Россия не поддерживает терроризм, но вопрос о признании Россией палестинского движения ХАМАС террористической организацией является спорным. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. «От РФ требуют признать ХАМАС террористической организацией. Во-первых, нет никакого международного признания. ХАМАС внесен в списки США, стран ЕС, Канады и Японии. Однако в списке террористических организаций ООН ХАМАС не указан. Мы никогда не поддерживали и всегда осуждали любые проявления терроризма», — передает слова Викторова РИА Новости. Посол добавил, что президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования погибшим в разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Российские контакты с ХАМАС обусловлены тем, что палестинское движение является политической силой на территории Палестины. Такие контакты являются необходимыми для ведения диалога, заключил Викторов. Израиль проводит военную операцию против палестинского движения ХАМАС в ответ на их ракетные атаки из сектора Газа. ХАМАС захватил контроль над некоторыми населенными пунктами. URA.RU подробно рассказывало о том, что из себя представляет данное движение из Палестины.
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