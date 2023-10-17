СК завел уголовное дело после изнасилования шваброй в свердловском кафе

Полицейские ищут причастного к преступлению (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Против мужчины, который избил и изнасиловал шваброй посетителя кафе «Ромашка» в Новоуральске завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Следственным отделом по ЗАТО город Новоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — говорится в сообщении. Мужчина может лишиться свободы на шесть лет.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых добавил корреспонденту, что подозреваемый ранее был судим. Из мест лишения свободы он вышел в 2011 году.

Полицейские ищут причастного к преступлению. «Сыщики будут благодарны гражданам, которые помогут информацией о том, где подозреваемый может скрываться. Звонить необходимо по линии „02“. Конфиденциальность гарантируется», — отметил полковник Горелых.

Сам инцидент произошел еще 7 октября, но стало известно о нем только вечером 16 октября. Экс-директор кафе с товарищами избили мужчину, затем с него стянули штаны и изнасиловали черенком от швабры.