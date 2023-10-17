Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев, обвинив их в бездействии во время выселения армянского населения из Нагорного Карабаха. Об этом глава Армении заявил на заседании Европарламента в Страсбурге.
«В условиях бездействия миротворческого контингента РФ свыше 100 тысяч армян за неделю покинули свои дома и родные места в Нагорном Карабахе», — заявил Пашинян в эфире youtube-канала правительства Армении. Армянский лидер также раскритиковал союзников по безопасности, упоминая, что они не только не помогали, но и призывали к смене власти в Армении. В своем выступлении Пашинян также отметил, что Азербайджан создавал невозможные условия для жизни армян в регионе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия российских миротворцев во время и после завершения конфликта в Нагорном Карабахе были безупречными, и все обвинения в их адрес необоснованны. Министерство обороны России сообщило, что российские миротворцы выступили посредниками в достижении соглашений и прекращении вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном. Более двух тысяч мирных граждан были успешно эвакуированы из Нагорного Карабаха российскими миротворцами. Также вооруженные формирования из Нагорного Карабаха сдали свое оружие под контролем российских миротворцев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев, обвинив их в бездействии во время выселения армянского населения из Нагорного Карабаха. Об этом глава Армении заявил на заседании Европарламента в Страсбурге. «В условиях бездействия миротворческого контингента РФ свыше 100 тысяч армян за неделю покинули свои дома и родные места в Нагорном Карабахе», — заявил Пашинян в эфире youtube-канала правительства Армении. Армянский лидер также раскритиковал союзников по безопасности, упоминая, что они не только не помогали, но и призывали к смене власти в Армении. В своем выступлении Пашинян также отметил, что Азербайджан создавал невозможные условия для жизни армян в регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия российских миротворцев во время и после завершения конфликта в Нагорном Карабахе были безупречными, и все обвинения в их адрес необоснованны. Министерство обороны России сообщило, что российские миротворцы выступили посредниками в достижении соглашений и прекращении вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном. Более двух тысяч мирных граждан были успешно эвакуированы из Нагорного Карабаха российскими миротворцами. Также вооруженные формирования из Нагорного Карабаха сдали свое оружие под контролем российских миротворцев.