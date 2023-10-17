Пашинян жестко прошелся по Москве, раскритиковав действия миротворцев

Пашинян: российские миротворцы бездействовали во время выселения армян

17 октября 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Российские миротворцы бездействовали во время эскалации в Карабахе, заявил Никол Пашинян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев, обвинив их в бездействии во время выселения армянского населения из Нагорного Карабаха. Об этом глава Армении заявил на заседании Европарламента в Страсбурге. «В условиях бездействия миротворческого контингента РФ свыше 100 тысяч армян за неделю покинули свои дома и родные места в Нагорном Карабахе», — заявил Пашинян в эфире youtube-канала правительства Армении. Армянский лидер также раскритиковал союзников по безопасности, упоминая, что они не только не помогали, но и призывали к смене власти в Армении. В своем выступлении Пашинян также отметил, что Азербайджан создавал невозможные условия для жизни армян в регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия российских миротворцев во время и после завершения конфликта в Нагорном Карабахе были безупречными, и все обвинения в их адрес необоснованны. Министерство обороны России сообщило, что российские миротворцы выступили посредниками в достижении соглашений и прекращении вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном. Более двух тысяч мирных граждан были успешно эвакуированы из Нагорного Карабаха российскими миротворцами. Также вооруженные формирования из Нагорного Карабаха сдали свое оружие под контролем российских миротворцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев, обвинив их в бездействии во время выселения армянского населения из Нагорного Карабаха. Об этом глава Армении заявил на заседании Европарламента в Страсбурге. «В условиях бездействия миротворческого контингента РФ свыше 100 тысяч армян за неделю покинули свои дома и родные места в Нагорном Карабахе», — заявил Пашинян в эфире youtube-канала правительства Армении. Армянский лидер также раскритиковал союзников по безопасности, упоминая, что они не только не помогали, но и призывали к смене власти в Армении. В своем выступлении Пашинян также отметил, что Азербайджан создавал невозможные условия для жизни армян в регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия российских миротворцев во время и после завершения конфликта в Нагорном Карабахе были безупречными, и все обвинения в их адрес необоснованны. Министерство обороны России сообщило, что российские миротворцы выступили посредниками в достижении соглашений и прекращении вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном. Более двух тысяч мирных граждан были успешно эвакуированы из Нагорного Карабаха российскими миротворцами. Также вооруженные формирования из Нагорного Карабаха сдали свое оружие под контролем российских миротворцев.