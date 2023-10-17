Полковник полиции обошел газовика в гонке за кресло мэра Чайковского

Основным претендентом на пост мэра Чайковского стал полковник полиции Агафонов
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Конкурс по отбору нового мэра Чайковского пройдет в ноябре Фото:

Главным претендентом на пост главы Чайковского округа стал вице-мэр, полковник полиции Алексей Агафонов. По данным источника URA.RU в политэлитах, на следующей неделе у Агафонова должна состояться встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Ранее в числе основных кандидатов звучала фамилия газовика Дениса Литаврина, однако, говорит источник, краевой внутрипол с осторожностью отнесся к его фигуре из-за нехватки опыта.

«Сейчас обсуждается, что ставка в Чайковском будет сделана на Алексея Агафонова. Он давно работает в мэрии, считается ближайшим соратником действующего главы Юрия Вострикова, является полковником полиции. Денису Литаврину пока не хватает опыта. Возможно, он будет назначен вице-мэром в новой команде», — говорит источник.

Накануне выборов президента ставить неопытного человека на пост главы самого оппозиционного города в Пермском крае рискованно. По словам инсайдера, Махонин планировал встретиться с Литавриным две недели назад, но встречу отменил по неизвестным причинам.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Кандидатура Алексея Агафонова появилась в списках претендентов на пост мэра Чайковского еще весной. Именно его видит своим преемником бессменный глава территории Юрий Востриков. В начале октября источники сообщили, что в числе претендентов появился газовик Денис Литаврин. Его якобы лоббировал бывший замглавы Чайковского, а сейчас вице-губернатор Кировской области Евгений Габсаматов.

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Главным претендентом на пост главы Чайковского округа стал вице-мэр, полковник полиции Алексей Агафонов. По данным источника URA.RU в политэлитах, на следующей неделе у Агафонова должна состояться встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Ранее в числе основных кандидатов звучала фамилия газовика Дениса Литаврина, однако, говорит источник, краевой внутрипол с осторожностью отнесся к его фигуре из-за нехватки опыта. «Сейчас обсуждается, что ставка в Чайковском будет сделана на Алексея Агафонова. Он давно работает в мэрии, считается ближайшим соратником действующего главы Юрия Вострикова, является полковником полиции. Денису Литаврину пока не хватает опыта. Возможно, он будет назначен вице-мэром в новой команде», — говорит источник. Накануне выборов президента ставить неопытного человека на пост главы самого оппозиционного города в Пермском крае рискованно. По словам инсайдера, Махонин планировал встретиться с Литавриным две недели назад, но встречу отменил по неизвестным причинам. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Кандидатура Алексея Агафонова появилась в списках претендентов на пост мэра Чайковского еще весной. Именно его видит своим преемником бессменный глава территории Юрий Востриков. В начале октября источники сообщили, что в числе претендентов появился газовик Денис Литаврин. Его якобы лоббировал бывший замглавы Чайковского, а сейчас вице-губернатор Кировской области Евгений Габсаматов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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