Польша возобновит партнерские отношения с Украиной

Политолог Брутер: Польша после выборов наладит отношения с Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, украина, сша, флаг, польша, stock
Отношения между странами восстановятся, когда выборы закончатся, считает политолог Фото:

Польша восстановит партнерские отношения с Украиной после парламентских выборов, где оппозиция может создать коалицию и занять большинство в Сейме. Об этом URA.RU рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Ранее в Польше завершился подсчет голосов парламентских выборов. Правящая партия победила, но потеряла возможность самостоятельно формировать правительство. Таким образом, новым премьер-министром страны может стать Дональд Туск, который уже занимал этот пост с 2007 по 2014 год. На фоне подготовке к этим выборам между Польшей и Киевом возникли разногласия. Так, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшаве и Киеву необходимо приложить «титанические усилия» для налаживания отношений.

«Когда Дональд Туск сформирует право-лево-центристскую направленность, то отношения между Киевом и Варшавой будут более спокойными. Варшава будет делать то же самое, что и делала до недавнего времени, но без скрипа, хайпа. Она не будет играть с Западом украинским кейсом. Не будет изображать некую позу, которая должна показать Западу, что Варшава может поменять свое мнение по Украине. Будет делать то, что Запад хочет», — сказал Владимир Брутер.

Политолог добавил, что для России после выборов в Польше ничего не поменяется. «Туск будет делать то же самое, только без криков, сумасшедших формул, которые были у Матеуша Моравецкого, Анджея Дуды, Ярослава Качиньского. Он не будет призывать всех алармистскими высказываниями к войне против России, но в целом политика не изменится», — заключил он.

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Польша восстановит партнерские отношения с Украиной после парламентских выборов, где оппозиция может создать коалицию и занять большинство в Сейме. Об этом URA.RU рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. Ранее в Польше завершился подсчет голосов парламентских выборов. Правящая партия победила, но потеряла возможность самостоятельно формировать правительство. Таким образом, новым премьер-министром страны может стать Дональд Туск, который уже занимал этот пост с 2007 по 2014 год. На фоне подготовке к этим выборам между Польшей и Киевом возникли разногласия. Так, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшаве и Киеву необходимо приложить «титанические усилия» для налаживания отношений. «Когда Дональд Туск сформирует право-лево-центристскую направленность, то отношения между Киевом и Варшавой будут более спокойными. Варшава будет делать то же самое, что и делала до недавнего времени, но без скрипа, хайпа. Она не будет играть с Западом украинским кейсом. Не будет изображать некую позу, которая должна показать Западу, что Варшава может поменять свое мнение по Украине. Будет делать то, что Запад хочет», — сказал Владимир Брутер. Политолог добавил, что для России после выборов в Польше ничего не поменяется. «Туск будет делать то же самое, только без криков, сумасшедших формул, которые были у Матеуша Моравецкого, Анджея Дуды, Ярослава Качиньского. Он не будет призывать всех алармистскими высказываниями к войне против России, но в целом политика не изменится», — заключил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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