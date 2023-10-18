Польша возобновит партнерские отношения с Украиной

Политолог Брутер: Польша после выборов наладит отношения с Украиной

18 октября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Отношения между странами восстановятся, когда выборы закончатся, считает политолог Фото: Official White House / Adam Schultz Польша восстановит партнерские отношения с Украиной после парламентских выборов, где оппозиция может создать коалицию и занять большинство в Сейме. Об этом URA.RU рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. Ранее в Польше завершился подсчет голосов парламентских выборов. Правящая партия победила, но потеряла возможность самостоятельно формировать правительство. Таким образом, новым премьер-министром страны может стать Дональд Туск, который уже занимал этот пост с 2007 по 2014 год. На фоне подготовке к этим выборам между Польшей и Киевом возникли разногласия. Так, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшаве и Киеву необходимо приложить «титанические усилия» для налаживания отношений. «Когда Дональд Туск сформирует право-лево-центристскую направленность, то отношения между Киевом и Варшавой будут более спокойными. Варшава будет делать то же самое, что и делала до недавнего времени, но без скрипа, хайпа. Она не будет играть с Западом украинским кейсом. Не будет изображать некую позу, которая должна показать Западу, что Варшава может поменять свое мнение по Украине. Будет делать то, что Запад хочет», — сказал Владимир Брутер. Политолог добавил, что для России после выборов в Польше ничего не поменяется. «Туск будет делать то же самое, только без криков, сумасшедших формул, которые были у Матеуша Моравецкого, Анджея Дуды, Ярослава Качиньского. Он не будет призывать всех алармистскими высказываниями к войне против России, но в целом политика не изменится», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша восстановит партнерские отношения с Украиной после парламентских выборов, где оппозиция может создать коалицию и занять большинство в Сейме. Об этом URA.RU рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. Ранее в Польше завершился подсчет голосов парламентских выборов. Правящая партия победила, но потеряла возможность самостоятельно формировать правительство. Таким образом, новым премьер-министром страны может стать Дональд Туск, который уже занимал этот пост с 2007 по 2014 год. На фоне подготовке к этим выборам между Польшей и Киевом возникли разногласия. Так, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшаве и Киеву необходимо приложить «титанические усилия» для налаживания отношений. «Когда Дональд Туск сформирует право-лево-центристскую направленность, то отношения между Киевом и Варшавой будут более спокойными. Варшава будет делать то же самое, что и делала до недавнего времени, но без скрипа, хайпа. Она не будет играть с Западом украинским кейсом. Не будет изображать некую позу, которая должна показать Западу, что Варшава может поменять свое мнение по Украине. Будет делать то, что Запад хочет», — сказал Владимир Брутер. Политолог добавил, что для России после выборов в Польше ничего не поменяется. «Туск будет делать то же самое, только без криков, сумасшедших формул, которые были у Матеуша Моравецкого, Анджея Дуды, Ярослава Качиньского. Он не будет призывать всех алармистскими высказываниями к войне против России, но в целом политика не изменится», — заключил он.