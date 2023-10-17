В США раскрыли, почему ракеты ATACMS были поставлены Украине тайно

CNN: тайная поставка ракет ATACMS на Украину должна была застать Россию врасплох
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США надеялись застать Россию врасплох, тайно поставив ракеты Украине, пишет CNN Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Причина, по которой передача ракет ATACMS Украине была проведена в Украине в тайне, кроется в желании США застать Россию врасплох. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«В последние недели США решили отправить Украине ракеты ATACMS по-тихому, потому что они хотели застать Россию врасплох», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что Москва была осведомлена о радиусе действия данных ракет, и в США возникли опасения, что российская армия может попытаться вывести оборудование и вооружение за пределы зоны поражения до того момента, как эти ракеты будут приведены в боевую готовность на украинской территории.

Несколько ракет ATACMS были секретно доставлены на Украину, чтобы усилить возможности Киева в нанесении дальних ударов. ВСУ уже применили новое вооружение в атаке против российских войск.

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Причина, по которой передача ракет ATACMS Украине была проведена в Украине в тайне, кроется в желании США застать Россию врасплох. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «В последние недели США решили отправить Украине ракеты ATACMS по-тихому, потому что они хотели застать Россию врасплох», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что Москва была осведомлена о радиусе действия данных ракет, и в США возникли опасения, что российская армия может попытаться вывести оборудование и вооружение за пределы зоны поражения до того момента, как эти ракеты будут приведены в боевую готовность на украинской территории. Несколько ракет ATACMS были секретно доставлены на Украину, чтобы усилить возможности Киева в нанесении дальних ударов. ВСУ уже применили новое вооружение в атаке против российских войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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