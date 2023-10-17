В США раскрыли, почему ракеты ATACMS были поставлены Украине тайно

CNN: тайная поставка ракет ATACMS на Украину должна была застать Россию врасплох

17 октября 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

США надеялись застать Россию врасплох, тайно поставив ракеты Украине, пишет CNN Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Причина, по которой передача ракет ATACMS Украине была проведена в Украине в тайне, кроется в желании США застать Россию врасплох. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «В последние недели США решили отправить Украине ракеты ATACMS по-тихому, потому что они хотели застать Россию врасплох», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что Москва была осведомлена о радиусе действия данных ракет, и в США возникли опасения, что российская армия может попытаться вывести оборудование и вооружение за пределы зоны поражения до того момента, как эти ракеты будут приведены в боевую готовность на украинской территории. Несколько ракет ATACMS были секретно доставлены на Украину, чтобы усилить возможности Киева в нанесении дальних ударов. ВСУ уже применили новое вооружение в атаке против российских войск.

Причина, по которой передача ракет ATACMS Украине была проведена в Украине в тайне, кроется в желании США застать Россию врасплох. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «В последние недели США решили отправить Украине ракеты ATACMS по-тихому, потому что они хотели застать Россию врасплох», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что Москва была осведомлена о радиусе действия данных ракет, и в США возникли опасения, что российская армия может попытаться вывести оборудование и вооружение за пределы зоны поражения до того момента, как эти ракеты будут приведены в боевую готовность на украинской территории. Несколько ракет ATACMS были секретно доставлены на Украину, чтобы усилить возможности Киева в нанесении дальних ударов. ВСУ уже применили новое вооружение в атаке против российских войск.