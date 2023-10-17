На место смертельной аварии в Екатеринбурге выехал статусный силовик

Замначальника свердловского УГИБДД выехал на место ДТП с двумя погибшими
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спиридонов Алексей, главный инспектор ГИБДД, во время прямой линии. Екатеринбург, спиридонов алексей
Глава УГИБДД Алексей Спиридонов отправил на место ЧП своего зама Фото:

На место ДТП, где водитель насмерть сбил двух людей на остановке в Екатеринбурге выехал замначальника УГИБДД по Свердловской области полковник Денис Колясников. Такое поручение ему дал руководитель ведомства Алексей Спиридонов, сообщили в пресс-службе УГИБДД.

«Главный госавтоинспектор региона отправил на место ЧП своего заместителя полковника полиции Дениса Колясникова. Он будет устанавливать точные причины трагедии и помогать территориальному подразделению Госавтоинспекции в выяснении детальных обстоятельств», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Авария произошла вечером 17 октября на Машиностроителей-Донбасской. Водитель Peugeot снес остановку и троих людей. Двое из них, по данным УГИБДД, погибли на месте происшествия.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На место ДТП, где водитель насмерть сбил двух людей на остановке в Екатеринбурге выехал замначальника УГИБДД по Свердловской области полковник Денис Колясников. Такое поручение ему дал руководитель ведомства Алексей Спиридонов, сообщили в пресс-службе УГИБДД. «Главный госавтоинспектор региона отправил на место ЧП своего заместителя полковника полиции Дениса Колясникова. Он будет устанавливать точные причины трагедии и помогать территориальному подразделению Госавтоинспекции в выяснении детальных обстоятельств», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Авария произошла вечером 17 октября на Машиностроителей-Донбасской. Водитель Peugeot снес остановку и троих людей. Двое из них, по данным УГИБДД, погибли на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...