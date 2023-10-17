На место смертельной аварии в Екатеринбурге выехал статусный силовик

Замначальника свердловского УГИБДД выехал на место ДТП с двумя погибшими

17 октября 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Глава УГИБДД Алексей Спиридонов отправил на место ЧП своего зама Фото: Ольга Юшкова © URA.RU На место ДТП, где водитель насмерть сбил двух людей на остановке в Екатеринбурге выехал замначальника УГИБДД по Свердловской области полковник Денис Колясников. Такое поручение ему дал руководитель ведомства Алексей Спиридонов, сообщили в пресс-службе УГИБДД. «Главный госавтоинспектор региона отправил на место ЧП своего заместителя полковника полиции Дениса Колясникова. Он будет устанавливать точные причины трагедии и помогать территориальному подразделению Госавтоинспекции в выяснении детальных обстоятельств», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Авария произошла вечером 17 октября на Машиностроителей-Донбасской. Водитель Peugeot снес остановку и троих людей. Двое из них, по данным УГИБДД, погибли на месте происшествия.

На место ДТП, где водитель насмерть сбил двух людей на остановке в Екатеринбурге выехал замначальника УГИБДД по Свердловской области полковник Денис Колясников. Такое поручение ему дал руководитель ведомства Алексей Спиридонов, сообщили в пресс-службе УГИБДД. «Главный госавтоинспектор региона отправил на место ЧП своего заместителя полковника полиции Дениса Колясникова. Он будет устанавливать точные причины трагедии и помогать территориальному подразделению Госавтоинспекции в выяснении детальных обстоятельств», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Авария произошла вечером 17 октября на Машиностроителей-Донбасской. Водитель Peugeot снес остановку и троих людей. Двое из них, по данным УГИБДД, погибли на месте происшествия.