На сотрудницу УК, переехавшую недовольную жительницу, заведено уголовное дело

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, уголовное дело, прокурор, зал суда, судебное заседание, судебный процесс
На сотрудницу УК в Москве возбудили уголовное дело Фото:

На сотрудницу управляющей компании «Паритет» в Москве завели уголовное дело. Ранее стало известно, что она дважды переехала на автомобиле жительницу во время встречи.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что сотруднице УК может грозить восемь лет лишения свободы.

По данным канала, в результате наезда у девушки была сломана нога в двух местах. В настоящий момент обвинения сотруднице не предъявлены, она находится в отделении полиции.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудница управляющей компании «Паритет», дважды переехала жительницу во время встречи. На место происшествия были вызваны полиция и скорая помощь.

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На сотрудницу управляющей компании «Паритет» в Москве завели уголовное дело. Ранее стало известно, что она дважды переехала на автомобиле жительницу во время встречи. «Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что сотруднице УК может грозить восемь лет лишения свободы. По данным канала, в результате наезда у девушки была сломана нога в двух местах. В настоящий момент обвинения сотруднице не предъявлены, она находится в отделении полиции. Ранее сообщалось, что в Москве сотрудница управляющей компании «Паритет», дважды переехала жительницу во время встречи. На место происшествия были вызваны полиция и скорая помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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