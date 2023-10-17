На сотрудницу УК, переехавшую недовольную жительницу, заведено уголовное дело

17 октября 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

На сотрудницу УК в Москве возбудили уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На сотрудницу управляющей компании «Паритет» в Москве завели уголовное дело. Ранее стало известно, что она дважды переехала на автомобиле жительницу во время встречи. «Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что сотруднице УК может грозить восемь лет лишения свободы. По данным канала, в результате наезда у девушки была сломана нога в двух местах. В настоящий момент обвинения сотруднице не предъявлены, она находится в отделении полиции. Ранее сообщалось, что в Москве сотрудница управляющей компании «Паритет», дважды переехала жительницу во время встречи. На место происшествия были вызваны полиция и скорая помощь.

На сотрудницу управляющей компании «Паритет» в Москве завели уголовное дело. Ранее стало известно, что она дважды переехала на автомобиле жительницу во время встречи. «Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что сотруднице УК может грозить восемь лет лишения свободы. По данным канала, в результате наезда у девушки была сломана нога в двух местах. В настоящий момент обвинения сотруднице не предъявлены, она находится в отделении полиции. Ранее сообщалось, что в Москве сотрудница управляющей компании «Паритет», дважды переехала жительницу во время встречи. На место происшествия были вызваны полиция и скорая помощь.