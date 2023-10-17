Украина получила десятки танков Abrams от США

17 октября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

На Украину прибыл 31 танк M1A1 Abrams Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украину были доставлены все обещанные США танки Abrams. Всего Киев получил 31 танк. Об этом сообщило издание «Голос Америки» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). «На Украину прибыл 31 танк M1A1 Abrams Королевского производства, обещанный администрацией [президента США Джо] Байдена», — написало издание, ссылаясь на данные американской армии. Там отметили, что все украинцы, которые тренировались на танках вместе с международными войсками в Германии, вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями танков. Украина начала получать западные танки Abrams в сентябре. Это произошло на несколько месяцев раньше, чем предполагалось изначально. URA.RU рассказывало насколько опасны Abrams, а также как с ними бороться.

На Украину были доставлены все обещанные США танки Abrams. Всего Киев получил 31 танк. Об этом сообщило издание «Голос Америки» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). «На Украину прибыл 31 танк M1A1 Abrams Королевского производства, обещанный администрацией [президента США Джо] Байдена», — написало издание, ссылаясь на данные американской армии. Там отметили, что все украинцы, которые тренировались на танках вместе с международными войсками в Германии, вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями танков. Украина начала получать западные танки Abrams в сентябре. Это произошло на несколько месяцев раньше, чем предполагалось изначально. URA.RU рассказывало насколько опасны Abrams, а также как с ними бороться.