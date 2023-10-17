Украина получила десятки танков Abrams от США

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НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams, stock
На Украину прибыл 31 танк M1A1 Abrams Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украину были доставлены все обещанные США танки Abrams. Всего Киев получил 31 танк. Об этом сообщило издание «Голос Америки» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

«На Украину прибыл 31 танк M1A1 Abrams Королевского производства, обещанный администрацией [президента США Джо] Байдена», — написало издание, ссылаясь на данные американской армии. Там отметили, что все украинцы, которые тренировались на танках вместе с международными войсками в Германии, вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями танков.

Украина начала получать западные танки Abrams в сентябре. Это произошло на несколько месяцев раньше, чем предполагалось изначально. URA.RU рассказывало насколько опасны Abrams, а также как с ними бороться.

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На Украину были доставлены все обещанные США танки Abrams. Всего Киев получил 31 танк. Об этом сообщило издание «Голос Америки» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). «На Украину прибыл 31 танк M1A1 Abrams Королевского производства, обещанный администрацией [президента США Джо] Байдена», — написало издание, ссылаясь на данные американской армии. Там отметили, что все украинцы, которые тренировались на танках вместе с международными войсками в Германии, вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями танков. Украина начала получать западные танки Abrams в сентябре. Это произошло на несколько месяцев раньше, чем предполагалось изначально. URA.RU рассказывало насколько опасны Abrams, а также как с ними бороться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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