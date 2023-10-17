Эксперт по выявлению дронов заявил о снижении числа атак по городам России

Разработчик «Радар.НФ» заявил о снижении числа атак дронами по городам России

18 октября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

В Москве снизилось число атак дронами ВСУ, считает Михаил Камышев Фото: 354th Mobile Public Affairs Detachment / Pfc. Justin Snyder Россияне помогают военным в выявлении дронов (беспилотников) ВСУ. Это сказывается на снижении украинских атак по Москве, Московской области и приграничных территориях, заявил в беседе с URA.RU руководитель проекта разработки приложения «Радар.НФ», представитель «Народного фронта» (общественное движение, созданное в 2011 году по предложению президента РФ Владимира Путина) Михаил Камышев. «В последнее время снизилось количество атак беспилотников ВСУ, в том числе, и в Москве. Это уже устойчивая тенденция. „Народный фронт“ разработал приложение для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы. Основной массив сообщений о дронах приходит к нам из Московской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, города Москвы. Также обращения поступают из Крыма, Краснодарского края и Курской области. Чем больше людей скачивает приложение, тем выше плотность покрытия, тем оперативнее поступает информация о БПЛА в компетентные органы», — объяснил Михаил Камышев. В «Народном фронте» подчеркнули, что благодаря поступившей информации от граждан, российские военные смогли оперативно сбить дроны ВСУ над Курской и Брянской областью. «Благодаря оперативно поступившей от пользователей приложения информации, уже удалось сбить БПЛА над Курской и Брянской областью. Совместная работа граждан и компетентных органов позволяет обезопасить наше небо, наши города от атак противника», — подчеркнули в организации. Восемь беспилотников ВСУ было подавлено 17 октября средствами РЭБ и сбито силами российских ПВО в Крыму. По данным Минобороны РФ, 15 октября 27 БПЛА было перехвачено над Курской и Белгородской областью. Об отражении атаки в Истринском городском округе сообщал 7 октября мэр Москвы Сергей Собянин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне помогают военным в выявлении дронов (беспилотников) ВСУ. Это сказывается на снижении украинских атак по Москве, Московской области и приграничных территориях, заявил в беседе с URA.RU руководитель проекта разработки приложения «Радар.НФ», представитель «Народного фронта» (общественное движение, созданное в 2011 году по предложению президента РФ Владимира Путина) Михаил Камышев. «В последнее время снизилось количество атак беспилотников ВСУ, в том числе, и в Москве. Это уже устойчивая тенденция. „Народный фронт“ разработал приложение для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы. Основной массив сообщений о дронах приходит к нам из Московской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, города Москвы. Также обращения поступают из Крыма, Краснодарского края и Курской области. Чем больше людей скачивает приложение, тем выше плотность покрытия, тем оперативнее поступает информация о БПЛА в компетентные органы», — объяснил Михаил Камышев. В «Народном фронте» подчеркнули, что благодаря поступившей информации от граждан, российские военные смогли оперативно сбить дроны ВСУ над Курской и Брянской областью. «Благодаря оперативно поступившей от пользователей приложения информации, уже удалось сбить БПЛА над Курской и Брянской областью. Совместная работа граждан и компетентных органов позволяет обезопасить наше небо, наши города от атак противника», — подчеркнули в организации. Восемь беспилотников ВСУ было подавлено 17 октября средствами РЭБ и сбито силами российских ПВО в Крыму. По данным Минобороны РФ, 15 октября 27 БПЛА было перехвачено над Курской и Белгородской областью. Об отражении атаки в Истринском городском округе сообщал 7 октября мэр Москвы Сергей Собянин.