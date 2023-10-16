В Ноябрьске нашли виновного в пожаре, где погибли дети

17 октября 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в деревянном двухэтажном доме Фото: Алексей Сибиряк © URA.RU новость из сюжета Пожары деревянных домов в ЯНАО В Ноябрьске наши виновного в пожаре, где погибли женщина и двое ее детей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «Отделом по расследованию особо важных дел СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение мужчине в поджоге жилого дома, в результате которого погибла женщина и ее двое малолетних детей», — указано в сообщении. Злоумышленника будут судить по статье «Убийство двух и более лиц». Ранее агентство писало о том, что 18 сентября в Ноябрьске спасатели обнаружили тела трех погибших во время тушения пожара в жилом доме по улице Школьная. Инцидент вызвал резонанс в обществе. Происшествие осветили на федеральном канале.

В Ноябрьске наши виновного в пожаре, где погибли женщина и двое ее детей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «Отделом по расследованию особо важных дел СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение мужчине в поджоге жилого дома, в результате которого погибла женщина и ее двое малолетних детей», — указано в сообщении. Злоумышленника будут судить по статье «Убийство двух и более лиц». Ранее агентство писало о том, что 18 сентября в Ноябрьске спасатели обнаружили тела трех погибших во время тушения пожара в жилом доме по улице Школьная. Инцидент вызвал резонанс в обществе. Происшествие осветили на федеральном канале.