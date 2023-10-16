16 октября 2023

В Ноябрьске нашли виновного в пожаре, где погибли дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Ноябрьске, дым, пожарная машина, пожар, огонь
Пожар произошел в деревянном двухэтажном доме Фото:
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Пожары деревянных домов в ЯНАО

В Ноябрьске наши виновного в пожаре, где погибли женщина и двое ее детей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.

«Отделом по расследованию особо важных дел СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение мужчине в поджоге жилого дома, в результате которого погибла женщина и ее двое малолетних детей», — указано в сообщении. Злоумышленника будут судить по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее агентство писало о том, что 18 сентября в Ноябрьске спасатели обнаружили тела трех погибших во время тушения пожара в жилом доме по улице Школьная. Инцидент вызвал резонанс в обществе. Происшествие осветили на федеральном канале.

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В Ноябрьске наши виновного в пожаре, где погибли женщина и двое ее детей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «Отделом по расследованию особо важных дел СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение мужчине в поджоге жилого дома, в результате которого погибла женщина и ее двое малолетних детей», — указано в сообщении. Злоумышленника будут судить по статье «Убийство двух и более лиц». Ранее агентство писало о том, что 18 сентября в Ноябрьске спасатели обнаружили тела трех погибших во время тушения пожара в жилом доме по улице Школьная. Инцидент вызвал резонанс в обществе. Происшествие осветили на федеральном канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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