В Ноябрьске нашли виновного в пожаре, где погибли дети

В Ноябрьске наши виновного в пожаре, где погибли женщина и двое ее детей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.
«Отделом по расследованию особо важных дел СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение мужчине в поджоге жилого дома, в результате которого погибла женщина и ее двое малолетних детей», — указано в сообщении. Злоумышленника будут судить по статье «Убийство двух и более лиц».
Ранее агентство писало о том, что 18 сентября в Ноябрьске спасатели обнаружили тела трех погибших во время тушения пожара в жилом доме по улице Школьная. Инцидент вызвал резонанс в обществе. Происшествие осветили на федеральном канале.
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