МЧС России добилось удаления выпуска шоу «Мужское/Женское» на Первом канале про пожар в Ноябрьске (ЯНАО), в котором сгорели мать и двое детей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Телефон начальника МЧС Олега Гилева разрывался от звонков вышестоящего руководства после выхода шоу. Контроль за ситуацией на себя взяла Москва. Руководством МЧС и редакцией передачи принято решение перевыпустить сюжет с подробным комментарием пожарной службы о случившемся», — сообщил инсайдер. По информации источника, такую реакцию вызвало заявление соседей и родственницы погибших на шоу о том, что пожарные прибыли на место происшествия без воды и кислорода в баллонах. Информация оказалась ложной, но навлекла на ямальское управление проверки следственного комитета и прокуратуры.
Начальник управления МЧС по ЯНАО Олег Гилев сообщил агентству, что не может прокомментировать ситуацию. «Все наши комментарии по действиям сил и средств пожарно-спасательных подразделений направлены в Центральный аппарат Министерства. После их корректировки материалы будут представлены редактору передачи», — ответил Гилев. Агентство направило запрос в МЧС России и пресс-службу Первого канала, но на момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что Первый канал выпустил сюжет о трагедии в Ноябрьске, произошедшей 18 сентября. В жилом доме по улице Школьная, 3 случился пожар, в результате которого погибли 34-летняя женщина и две ее дочери.
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