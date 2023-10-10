10 октября 2023

МЧС России добилось удаления выпуска шоу на Первом канале про пожар в ЯНАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая пресс-конференция с начальником Главного управления МЧС России Землянским Юрием. Курган, мчс
Контроль за ситуацией в ЯНАО на себя взяло МЧС России Фото:

МЧС России добилось удаления выпуска шоу «Мужское/Женское» на Первом канале про пожар в Ноябрьске (ЯНАО), в котором сгорели мать и двое детей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Телефон начальника МЧС Олега Гилева разрывался от звонков вышестоящего руководства после выхода шоу. Контроль за ситуацией на себя взяла Москва. Руководством МЧС и редакцией передачи принято решение перевыпустить сюжет с подробным комментарием пожарной службы о случившемся», — сообщил инсайдер. По информации источника, такую реакцию вызвало заявление соседей и родственницы погибших на шоу о том, что пожарные прибыли на место происшествия без воды и кислорода в баллонах. Информация оказалась ложной, но навлекла на ямальское управление проверки следственного комитета и прокуратуры.

Начальник управления МЧС по ЯНАО Олег Гилев сообщил агентству, что не может прокомментировать ситуацию. «Все наши комментарии по действиям сил и средств пожарно-спасательных подразделений направлены в Центральный аппарат Министерства. После их корректировки материалы будут представлены редактору передачи», — ответил Гилев. Агентство направило запрос в МЧС России и пресс-службу Первого канала, но на момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Первый канал выпустил сюжет о трагедии в Ноябрьске, произошедшей 18 сентября. В жилом доме по улице Школьная, 3 случился пожар, в результате которого погибли 34-летняя женщина и две ее дочери.

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МЧС России добилось удаления выпуска шоу «Мужское/Женское» на Первом канале про пожар в Ноябрьске (ЯНАО), в котором сгорели мать и двое детей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Телефон начальника МЧС Олега Гилева разрывался от звонков вышестоящего руководства после выхода шоу. Контроль за ситуацией на себя взяла Москва. Руководством МЧС и редакцией передачи принято решение перевыпустить сюжет с подробным комментарием пожарной службы о случившемся», — сообщил инсайдер. По информации источника, такую реакцию вызвало заявление соседей и родственницы погибших на шоу о том, что пожарные прибыли на место происшествия без воды и кислорода в баллонах. Информация оказалась ложной, но навлекла на ямальское управление проверки следственного комитета и прокуратуры. Начальник управления МЧС по ЯНАО Олег Гилев сообщил агентству, что не может прокомментировать ситуацию. «Все наши комментарии по действиям сил и средств пожарно-спасательных подразделений направлены в Центральный аппарат Министерства. После их корректировки материалы будут представлены редактору передачи», — ответил Гилев. Агентство направило запрос в МЧС России и пресс-службу Первого канала, но на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Первый канал выпустил сюжет о трагедии в Ноябрьске, произошедшей 18 сентября. В жилом доме по улице Школьная, 3 случился пожар, в результате которого погибли 34-летняя женщина и две ее дочери.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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