Финляндия подозревает Россию в повреждении газопровода Balticconnector

17 октября 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

Расследование будет проведено более детально, сообщили в финской полиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Финляндия проверяет причастность российского судна «Севморпуть» к повреждению газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Об этом сообщила финская полиция. «Меры по расследованию были сосредоточены на нескольких судах, таких как Newnew Polarbear и „Севморпуть“», — говорится в сообщении полиции, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что информация о нахождении этих судов возле газопровода в момент утечки взята из открытых источников. При этом расследование будет проведено более детально. Работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией пришлось остановить 8 октября из-за предполагаемой утечки. По мнению президента Финляндии Саули Ниинисте, повреждение является результатом внешнего воздействия. Ранее издание Postimees сообщило, что в повреждении газопровода может быть причастно китайское судно. Президент России Владимир Путин назвал «чушью собачьей» сообщения о якобы причастности государства к подрыву Balticconnector, передает RT. Он добавил, что ранее даже не знал о существовании газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, на котором произошла авария.

Финляндия проверяет причастность российского судна «Севморпуть» к повреждению газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Об этом сообщила финская полиция. «Меры по расследованию были сосредоточены на нескольких судах, таких как Newnew Polarbear и „Севморпуть“», — говорится в сообщении полиции, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что информация о нахождении этих судов возле газопровода в момент утечки взята из открытых источников. При этом расследование будет проведено более детально. Работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией пришлось остановить 8 октября из-за предполагаемой утечки. По мнению президента Финляндии Саули Ниинисте, повреждение является результатом внешнего воздействия. Ранее издание Postimees сообщило, что в повреждении газопровода может быть причастно китайское судно. Президент России Владимир Путин назвал «чушью собачьей» сообщения о якобы причастности государства к подрыву Balticconnector, передает RT. Он добавил, что ранее даже не знал о существовании газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, на котором произошла авария.