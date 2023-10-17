Финляндия подозревает Россию в повреждении газопровода Balticconnector

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Газопровод рядом с дачами. Сургут, газопровод, прокладка газопровода, наземная прокладка
Расследование будет проведено более детально, сообщили в финской полиции Фото:

Финляндия проверяет причастность российского судна «Севморпуть» к повреждению газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Об этом сообщила финская полиция.

«Меры по расследованию были сосредоточены на нескольких судах, таких как Newnew Polarbear и „Севморпуть“», — говорится в сообщении полиции, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что информация о нахождении этих судов возле газопровода в момент утечки взята из открытых источников. При этом расследование будет проведено более детально.

Работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией пришлось остановить 8 октября из-за предполагаемой утечки. По мнению президента Финляндии Саули Ниинисте, повреждение является результатом внешнего воздействия. Ранее издание Postimees сообщило, что в повреждении газопровода может быть причастно китайское судно. Президент России Владимир Путин назвал «чушью собачьей» сообщения о якобы причастности государства к подрыву Balticconnector, передает RT. Он добавил, что ранее даже не знал о существовании газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, на котором произошла авария.

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Финляндия проверяет причастность российского судна «Севморпуть» к повреждению газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Об этом сообщила финская полиция. «Меры по расследованию были сосредоточены на нескольких судах, таких как Newnew Polarbear и „Севморпуть“», — говорится в сообщении полиции, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что информация о нахождении этих судов возле газопровода в момент утечки взята из открытых источников. При этом расследование будет проведено более детально. Работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией пришлось остановить 8 октября из-за предполагаемой утечки. По мнению президента Финляндии Саули Ниинисте, повреждение является результатом внешнего воздействия. Ранее издание Postimees сообщило, что в повреждении газопровода может быть причастно китайское судно. Президент России Владимир Путин назвал «чушью собачьей» сообщения о якобы причастности государства к подрыву Balticconnector, передает RT. Он добавил, что ранее даже не знал о существовании газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, на котором произошла авария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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