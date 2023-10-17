Свердловская прокуратура взяла на контроль ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге

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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, прокуратура свердловской области
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП Фото:

Прокуратура Свердловской области проконтролирует проведение проверки по ДТП, произошедшем на перекрестке Машиностроителей и Донбасской, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по итогам доследственной проверки. Точная причина ДТП будет установлена в ходе проверки», — рассказали в telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проведет дополнительную проверку обеспечения безопасности дорожного движения в месте ДТП. Будет установлена степень безопасности при оборудовании трамвайной остановки ограждающими элементами.

Смертельное ДТП произошло вечером 17 октября на Уралмаше в Екатеринбурге. Водитель, не справившись с управлением, въехал в остановку и сбил насмерть мужчину и женщину.

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Прокуратура Свердловской области проконтролирует проведение проверки по ДТП, произошедшем на перекрестке Машиностроителей и Донбасской, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по итогам доследственной проверки. Точная причина ДТП будет установлена в ходе проверки», — рассказали в telegram-канале прокуратуры Свердловской области. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проведет дополнительную проверку обеспечения безопасности дорожного движения в месте ДТП. Будет установлена степень безопасности при оборудовании трамвайной остановки ограждающими элементами. Смертельное ДТП произошло вечером 17 октября на Уралмаше в Екатеринбурге. Водитель, не справившись с управлением, въехал в остановку и сбил насмерть мужчину и женщину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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