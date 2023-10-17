Свердловская прокуратура взяла на контроль ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области проконтролирует проведение проверки по ДТП, произошедшем на перекрестке Машиностроителей и Донбасской, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по итогам доследственной проверки. Точная причина ДТП будет установлена в ходе проверки», — рассказали в telegram-канале прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проведет дополнительную проверку обеспечения безопасности дорожного движения в месте ДТП. Будет установлена степень безопасности при оборудовании трамвайной остановки ограждающими элементами.
Смертельное ДТП произошло вечером 17 октября на Уралмаше в Екатеринбурге. Водитель, не справившись с управлением, въехал в остановку и сбил насмерть мужчину и женщину.
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