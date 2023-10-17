17 октября 2023

Протесты после удара по больнице в Газе начались по всему Ближнему Востоку. Видео

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Протесты начались после израильского авиаудара по больнице в Газе Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

После израильского авиаудара по больнице в Газе начались протесты по всему Ближнему Востоку. Об этом сообщило издание Al Jazeera.

«Протесты начались в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. Причиной этому послужил авиаудар Израиля по больнице в Газе», — сообщило издание. Тем временем в Стамбуле протестующие требуют выгнать посла Израиля из страны.

Из-за удара Израиля по баптистской больнице в секторе Газа погибло более 500 человек. Правительства Канады, Турции и США осудили Израиль, призвав к соблюдению законов войны при проведении боевых действий, а Россия и ОАЭ запросили срочное заседание Совбеза ООН.

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После израильского авиаудара по больнице в Газе начались протесты по всему Ближнему Востоку. Об этом сообщило издание Al Jazeera. «Протесты начались в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. Причиной этому послужил авиаудар Израиля по больнице в Газе», — сообщило издание. Тем временем в Стамбуле протестующие требуют выгнать посла Израиля из страны. Из-за удара Израиля по баптистской больнице в секторе Газа погибло более 500 человек. Правительства Канады, Турции и США осудили Израиль, призвав к соблюдению законов войны при проведении боевых действий, а Россия и ОАЭ запросили срочное заседание Совбеза ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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