Протесты начались после израильского авиаудара по больнице в Газе
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
После израильского авиаудара по больнице в Газе начались протесты по всему Ближнему Востоку. Об этом сообщило издание Al Jazeera.
«Протесты начались в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. Причиной этому послужил авиаудар Израиля по больнице в Газе», —
Из-за удара Израиля по баптистской больнице в секторе Газа погибло более 500 человек. Правительства Канады, Турции и США осудили Израиль, призвав к соблюдению законов войны при проведении боевых действий, а Россия и ОАЭ запросили срочное заседание Совбеза ООН.
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