Протесты после удара по больнице в Газе начались по всему Ближнему Востоку. Видео

18 октября 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

Протесты начались после израильского авиаудара по больнице в Газе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа После израильского авиаудара по больнице в Газе начались протесты по всему Ближнему Востоку. Об этом сообщило издание Al Jazeera. «Протесты начались в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. Причиной этому послужил авиаудар Израиля по больнице в Газе», — сообщило издание. Тем временем в Стамбуле протестующие требуют выгнать посла Израиля из страны. Из-за удара Израиля по баптистской больнице в секторе Газа погибло более 500 человек. Правительства Канады, Турции и США осудили Израиль, призвав к соблюдению законов войны при проведении боевых действий, а Россия и ОАЭ запросили срочное заседание Совбеза ООН.

После израильского авиаудара по больнице в Газе начались протесты по всему Ближнему Востоку. Об этом сообщило издание Al Jazeera. «Протесты начались в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. Причиной этому послужил авиаудар Израиля по больнице в Газе», — сообщило издание. Тем временем в Стамбуле протестующие требуют выгнать посла Израиля из страны. Из-за удара Израиля по баптистской больнице в секторе Газа погибло более 500 человек. Правительства Канады, Турции и США осудили Израиль, призвав к соблюдению законов войны при проведении боевых действий, а Россия и ОАЭ запросили срочное заседание Совбеза ООН.