РИАН: помощь США Израилю превысит финансирование Украины в 2,4 раза

18 октября 2023 в 06:56 Размер текста - 17 +

Помощь Израилю в размере 10 миллиардов долларов в 2,4 раза превысит пакет, выделенный Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль станет вторым крупнейшим получателем американского финансирования при выдаче ему экстренной помощи от США в размере 10 миллиардов долларов, а его общий пакет превысит выделенный Украине в 2,4 раза. Об этом говорится в подсчетах РИА Новости по данным американского Госдепартамента. Согласно данным Госдепа, в 2001—2023 годы США предоставили Израилю 63,1 миллиарда долларов (около трех миллиардов долларов в год), но в прошлом году финансирование резко сократилось и составило до 3,7 миллиона долларов, сообщает РИА Новости. Новый пакет помощи может стать наибольшим для этой страны более, чем за 20 лет и довести общий объем финансирования, в результате чего Израиль станет вторым крупнейшим получателем финансирования со стороны США. При этом за последние два года именно Украина стала главным реципиентом американского финансирования, получив с 1 октября 2021 по 30 сентября 2023 года 24,6 миллиарда долларов. За это же время Израиль получил лишь 3,3 миллиарда долларов. Ранее израильское правительство запросило у США чрезвычайную финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов. Президент США Джо Байден планирует обратиться в Конгресс с просьбой выделить Украине и Израилю помощь в размере около 100 миллиардов долларов, часть из которых будет направлена на обеспечение безопасности границ стран Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань, передает Bloomberg. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Израиль станет вторым крупнейшим получателем американского финансирования при выдаче ему экстренной помощи от США в размере 10 миллиардов долларов, а его общий пакет превысит выделенный Украине в 2,4 раза. Об этом говорится в подсчетах РИА Новости по данным американского Госдепартамента. Согласно данным Госдепа, в 2001—2023 годы США предоставили Израилю 63,1 миллиарда долларов (около трех миллиардов долларов в год), но в прошлом году финансирование резко сократилось и составило до 3,7 миллиона долларов, сообщает РИА Новости. Новый пакет помощи может стать наибольшим для этой страны более, чем за 20 лет и довести общий объем финансирования, в результате чего Израиль станет вторым крупнейшим получателем финансирования со стороны США. При этом за последние два года именно Украина стала главным реципиентом американского финансирования, получив с 1 октября 2021 по 30 сентября 2023 года 24,6 миллиарда долларов. За это же время Израиль получил лишь 3,3 миллиарда долларов. Ранее израильское правительство запросило у США чрезвычайную финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов. Президент США Джо Байден планирует обратиться в Конгресс с просьбой выделить Украине и Израилю помощь в размере около 100 миллиардов долларов, часть из которых будет направлена на обеспечение безопасности границ стран Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань, передает Bloomberg.