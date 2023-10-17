В курганской школе в говяжьем фарше нашли курицу

18 октября 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

В одной из курганских школ нашли фальшивые продукты питания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одной из школ в Кетовском округе Курганской области нашли фальсифицированный фарш из говядины и свинины. Сообщается, что в составе продукции нашли ДНК курицы, что является нарушением. Соответствующая информация появилась на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «По результатам лабораторного исследования, проведенного в Челябинском филиале, установлено, что в пробах продукции „Фарш домашний, состав, указанный на этикетке: говядина жилованная, свинина полужирная“ обнаружены ДНК курицы и ДНК сои, что нормативом не допускается. Кроме того, в ходе проверки электронных ветеринарных сопроводительных документов установлено, что сырьем для производства этого фарша послужили не заявленные на маркировке говядина и свинина, а фарш куриный и жир говяжий», — указано на сайте надзорного ведомства. Сообщается, что такая продукция считается фальсифицированной. Между тем, сотрудники управления Россельхознадзора нашли в пробах сыра «Голландский» из этой же школы растительные масла и жиры. Отмечается, что это также является фальсификацией. Незаконные продукции, как указано на сайте, выведены из оборота. Сотрудники ведомства объявило производителю фарша предупреждение. О нарушениях сообщили курганским властям и в прокуратуру Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганский предприниматель скрывал, что выращивает трюфели. Бизнесмен не стал регистрировать продукцию в специальной надзорной программе, что стало нарушением Федерального закона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В одной из школ в Кетовском округе Курганской области нашли фальсифицированный фарш из говядины и свинины. Сообщается, что в составе продукции нашли ДНК курицы, что является нарушением. Соответствующая информация появилась на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «По результатам лабораторного исследования, проведенного в Челябинском филиале, установлено, что в пробах продукции „Фарш домашний, состав, указанный на этикетке: говядина жилованная, свинина полужирная“ обнаружены ДНК курицы и ДНК сои, что нормативом не допускается. Кроме того, в ходе проверки электронных ветеринарных сопроводительных документов установлено, что сырьем для производства этого фарша послужили не заявленные на маркировке говядина и свинина, а фарш куриный и жир говяжий», — указано на сайте надзорного ведомства. Сообщается, что такая продукция считается фальсифицированной. Между тем, сотрудники управления Россельхознадзора нашли в пробах сыра «Голландский» из этой же школы растительные масла и жиры. Отмечается, что это также является фальсификацией. Незаконные продукции, как указано на сайте, выведены из оборота. Сотрудники ведомства объявило производителю фарша предупреждение. О нарушениях сообщили курганским властям и в прокуратуру Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганский предприниматель скрывал, что выращивает трюфели. Бизнесмен не стал регистрировать продукцию в специальной надзорной программе, что стало нарушением Федерального закона.